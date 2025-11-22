экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В одной из областей Казахстана из-за нашествия грызунов временно закрыли школы и детсады
// Кадр из видео, распространенного в соцсетях

CentralAsia (KZ) -  В Атырауской области Казахстана из-за нашествия грызунов временно закрыли две школы и два детских сада. Наибольшая нагрузка пришлась на села Махамбетского района, сообщает телеканал КТК.

Учреждения приостановили работу на период обработки помещений.

По данным районного отдела образования, проводится полная обработка зданий — как внутри, так и снаружи. 

Массовое появление полевок зафиксировано в селах Бейбарс и Талдыколь. Местные жители сообщают, что ранее не сталкивались с таким количеством грызунов. По их словам, проблема сохраняется уже несколько дней и вызывает санитарные неудобства.

В каждом дворе грызунов собирают десятками, однако численность не снижается. По словам местных властей, столь активное размножение полевок могло быть связано с паводком прошлого года. Жителям начали раздавать средства для борьбы с вредителями.

Специалисты проверили отловленных грызунов на наличие инфекций, зараженных не обнаружено. Риск распространения опасных заболеваний оценивается как низкий. Тем не менее учащихся двух школ и воспитанников детских садов временно отправили по домам до завершения обработки.

