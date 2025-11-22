В Казахстане ожидается понижение температуры воздуха
CentralAsia (KZ) - С 23 по 28 ноября в Казахстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщают синоптики.
По прогнозу синоптиков, на страну обрушатся снег, дождь, метели и туманы. В ряде регионов возможен гололед и усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.
Синоптики отмечают, что на большей части территории республики фиксируется постепенное понижение температуры. Ночью в северных областях ожидается до 10 градусов мороза, днем — около нуля. На юге страны температура также начнёт снижаться, хотя днём ещё сохранится положительный фон.
По мере продвижения холодного фронта ночные температуры в большинстве регионов к концу периода опустятся до отрицательных значений, местами до 5–12 градусов мороза.
