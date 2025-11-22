В Восточно-Казахстанской области растет заболеваемость ОРВИ

CentralAsia (KZ) - В Восточно-Казахстанской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в регионе лабораторно подтверждены 25 случаев гонконгского гриппа.

Заместитель руководителя ведомства Евгений Пивоваров сообщил, что с начала сезона зарегистрировано 63 035 случаев ОРВИ, из них 38 673 — среди детей до 14 лет. Заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15,9 процента. Все выявленные случаи гриппа относятся к штамму A/H3N2, включая 10 заболевших детей.

Среди детей до года, беременных женщин и привитых случаев гонконгского гриппа не зарегистрировано. Как отметил Пивоваров, рост заболеваемости связан с сезонным распространением вируса и повышенной скученностью людей.

В регионе против гриппа вакцинированы 77 тысяч человек — свыше 10 процентов населения. Большинство прививок сделано группам риска. Кампания вакцинации завершена.

Врач напоминают, что прививаться во время болезни нельзя: иммунитет формируется через 10–14 дней после вакцинации. Жителей призывают оставаться дома при первых симптомах — повышенной температуре, кашле, боли в горле и слабости.

Ранее Минздрав сообщал, что с 1 сентября в Казахстане зарегистрировано более 1,46 миллиона случаев ОРВИ, две трети заболевших — дети. Лабораторно подтверждено 590 случаев гриппа, большинство — штамм A/H3N2.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения