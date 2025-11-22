Украинский депутат опубликовал полный текст мирного плана США по Украине

CentralAsia (CA) - Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Штаты пока не подтвердили подлинность документа.

Как пишет издание РБК, мирный план состоит из 28 пунктов, которые касаются суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее.

Ранее содержание некоторых пунктов мирного плана Вашингтона раскрывали Politico, Reuters, FT и другие издания.

Текст мирного плана:

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.

4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена (6)00 тыс. человек.

7. Украина согласится закрепить в своей Конституции, что не присоединится к НАТО, а НАТО — внести в свои статуты положение, что Украина не будет принята в альянс в любой момент в будущем.

8. НАТО согласится не размещать войска на территории Украины.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

a. США получат компенсацию за гарантию.

b. Если Украина вторгнется в Россию, то утратит гарантию.

c. Если Россия вторгнется в Украину — помимо решительного скоординированного военного ответа — будут восстановлены все глобальные санкции; признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены.

d. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины (включающий, но не ограничивающийся):

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации ее газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.

b. Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике, а также других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

c. Россия будет приглашена вернуться в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальную часть замороженных российских активов инвестируют в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент для реализации совместных проектов в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.

17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая СНВ-I (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-I истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026-года. — РБК);

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия станет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к разным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет нормы ЕС в отношении религиозной толерантности и прав языковых меньшинств.

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами.

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения.

c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые контролирует за пределами пяти регионов.

d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену военные и тела погибших будут обменены по принципу «все за всех».

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все стороны, участвующие в этом конфликте, получат полную амнистию за действия, совершенные во время войны и согласятся не предъявлять претензии и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно, как только обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.