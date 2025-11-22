Путин впервые прокомментировал мирный план по Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что план, представленный администрацией Дональда Трампа, может стать основой для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Свое заявление он сделал 21 ноября на заседании Совета безопасности, впервые прокомментировав обсуждаемый документ.

По словам Путина, Россия получила текст плана, однако предметно он с российской стороной не обсуждался, так как Украина пока не дала согласия на предложения. Он отметил, что документ представляет собой «модернизированную версию» соглашения, которое рассматривалось во время его переговоров с Трампом на Аляске. Москва подтвердила согласие с предложениями, но после встречи последовала пауза со стороны США из-за отказа Украины от плана.

Путин сообщил, что США просили Россию пойти на «определенные компромиссы». При этом российский лидер подчеркнул готовность к мирным переговорам, отметив, что текущая динамика боевых действий на участках фронта, включая Купянск, его устраивает.

Президент также сообщил, что по состоянию на 4 ноября Купянск практически полностью находился под контролем российской армии. По открытым источникам, российские войска продвигаются под Покровском, тогда как линия фронта в Купянске практически не изменилась. Украинские военные об оставлении города не сообщали.