В Казахстане сотрудники медорганизаций привлечены к ответственности за незаконную деятельность

CentralAsia (KZ) -  В учреждениях здравоохранения Жетысу выявлены нарушения законодательства. Прокуратура Каратальского района установила, что жителям оказывали медицинские услуги без обязательных сертификатов и лицензий на медицинскую деятельность.

По данным пресс-службы прокуратуры, за нарушения к административной ответственности привлечены 20 сотрудников медицинских организаций, включая главного врача центральной районной больницы и его заместителей. Им назначены штрафы на общую сумму более 4 млн тенге за незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность, нарушение правил обращения с лекарствами и требований лицензирования.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения правил вакцинации населения. Четыре заведующие сельскими больницами оштрафованы по части первой статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях на сумму 157,3 тыс. тенге. В бюджет удалось возместить 12,8 млн тенге.

