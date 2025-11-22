В Узбекистане начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 марта 2026 года официальные справки о смерти начнут оформляться в электронном виде и снабжаться QR-кодом. Родственники будут автоматически получать документ в личных кабинетах на Едином портале интерактивных госуслуг, пишет издание podrobno.uz.

Документ будет иметь юридическую силу, равную гербовому свидетельству о смерти. Соответствующие положения утверждены постановлением правительства, сообщает Министерство юстиции.

Кроме того, согласно документу, до 1 июня 2026 года в составе информационной системы «Единый электронный архив ЗАГС» будет разработан модуль «Единый электронный реестр услуг, связанных с погребением», а также его мобильное приложение.

В Ташкенте с 1 июля по 31 декабря 2026 года будет экспериментально работать новый порядок организации услуг, связанных с погребением. В этот период:

разрешение на захоронение будет выдаваться заведующим кладбища только через электронный модуль или мобильное приложение;

ведение бумажного учета услуг кладбищ будет отменено.