В Узбекистане начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

- Узбекистан, общество
- 16:41, 22 ноября 2025
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 марта 2026 года официальные справки о смерти начнут оформляться в электронном виде и снабжаться QR-кодом. Родственники будут автоматически получать документ в личных кабинетах на Едином портале интерактивных госуслуг, пишет издание podrobno.uz.
Документ будет иметь юридическую силу, равную гербовому свидетельству о смерти. Соответствующие положения утверждены постановлением правительства, сообщает Министерство юстиции.
Кроме того, согласно документу, до 1 июня 2026 года в составе информационной системы «Единый электронный архив ЗАГС» будет разработан модуль «Единый электронный реестр услуг, связанных с погребением», а также его мобильное приложение.
В Ташкенте с 1 июля по 31 декабря 2026 года будет экспериментально работать новый порядок организации услуг, связанных с погребением. В этот период:
- разрешение на захоронение будет выдаваться заведующим кладбища только через электронный модуль или мобильное приложение;
- ведение бумажного учета услуг кладбищ будет отменено.