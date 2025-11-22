экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 1 марта 2026 года официальные справки о смерти начнут оформляться в электронном виде и снабжаться QR-кодом. Родственники будут автоматически получать документ в личных кабинетах на Едином портале интерактивных госуслуг, пишет издание podrobno.uz. 

Документ будет иметь юридическую силу, равную гербовому свидетельству о смерти. Соответствующие положения утверждены постановлением правительства, сообщает Министерство юстиции.

Кроме того, согласно документу, до 1 июня 2026 года в составе информационной системы «Единый электронный архив ЗАГС» будет разработан модуль «Единый электронный реестр услуг, связанных с погребением», а также его мобильное приложение.

В Ташкенте с 1 июля по 31 декабря 2026 года будет экспериментально работать новый порядок организации услуг, связанных с погребением. В этот период:

  • разрешение на захоронение будет выдаваться заведующим кладбища только через электронный модуль или мобильное приложение;
  • ведение бумажного учета услуг кладбищ будет отменено.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com