Эмомали Рахмон принял главу МИД Китая

CentralAsia (TJ) - Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча прошла в рамках укрепления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

Рахмон отметил, что Китай является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана и занимает ведущие позиции в системе внешнеэкономических связей страны. Президент подчеркнул значимость расширения многопланового взаимовыгодного сотрудничества в рамках стратегического партнёрства и обратил внимание на результаты серии своих встреч с Председателем КНР Си Цзиньпином в текущем году.

Ван И в свою очередь подчеркнул достижения Таджикистана и столицы страны, отметив значительный прогресс в развитии государства. «Господин Президент, Вы как основатель вашего государства и национальный лидер внесли свою душу и сердце в развитие страны. Вы поставили народ превыше всего. Эту концепцию государственного управления мы очень ценим», — сказал глава китайского МИДа. В ходе встречи подтверждена поддержка Таджикистаном новых глобальных инициатив руководства Китая, в том числе инициативы «Глобального управления». Стороны отметили эффективность механизмов сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отмечено, что за десять месяцев 2025 года объём двусторонней торговли превысил два миллиарда долларов. Подчёркнуто, что двустороннее экономическое сотрудничество охватывает стратегически важные отрасли экономики, включая промышленность, особенно горнодобывающую, транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Стороны выразили намерение расширить сотрудничество в области цифровой экономики, искусственного интеллекта и внедрения «зелёных» технологий, а также увеличения объёмов экспорта аграрной продукции Таджикистана на рынок Китая. Отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия в сфере безопасности, включая совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.

С удовлетворением отмечена динамика развития культурно-гуманитарных связей. Выражена признательность правительству Китая за предоставление государственных квот таджикским студентам и подчеркнута заинтересованность в увеличении количества квот для обучения в китайских вузах по востребованным специальностям. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество Таджикистана и Китая в рамках международных и региональных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия в формате «Центральная Азия – Китай».

Президент Таджикистана поблагодарил китайскую сторону за поддержку в создании в Душанбе Антинаркотического Центра ШОС.

