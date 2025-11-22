В Душанбе усилили штрафы за сжигание листьев и мусора

Душанбе

CentralAsia (TJ) - В Душанбе ужесточили наказания за сжигание опавших листьев и мусора. Только в этом году более 2000 человек были оштрафованы за загрязнение воздуха дымом от горящих отходов, который негативно влияет на здоровье горожан.

За первые десять месяцев зафиксировано свыше 2000 случаев загрязнения воздуха, связанных в том числе со сжиганием листвы. По ним составлено более двух тысяч административных протоколов, нарушители привлечены к ответственности.

Комитет по охране окружающей среды напомнил, что сжигание отходов и опавших листьев запрещено, и за такие действия предусмотрены санкции.

