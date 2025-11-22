экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан запускает проект искусственного вызывания осадков для борьбы с загрязнением воздуха

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан намерен бороться с ухудшением качества воздуха с помощью технологии искусственного вызывания осадков. Об этом сообщил глава Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов на мероприятии в Ташкенте, посвященном экологической ситуации в регионе, передает издание Podrobno.uz.

В пилотном проекте планируется применять метод обработки облаков йодированным серебром, который стимулирует выпадение осадков. Для контроля процесса потребуется модернизировать систему метеонаблюдений: существующие станции не обеспечивают нужного уровня контроля за перемещением воздушных масс. Запланировано строительство новых пунктов наблюдения.

Реализация проекта потребует около 15-20 млн долларов. Предполагается привлечение грантового финансирования.

Специалисты Узгидромета отметили, что за последние пять лет климат в регионе заметно ухудшился. Темпы опустынивания превышают показатели, зафиксированные за предыдущие полтора века наблюдений.

Одновременно сокращается объем осадков. Особую тревогу вызывает ускоренное таяние ледников: Центральная Азия теряет примерно девять квадратных метров ледяного покрова каждую минуту. Снижение общей влажности атмосферы усугубляет экологическую нагрузку на регион.

Абдухакимов также рассказал о запуске нового национального проекта «Чистый воздух». В его рамках планируется развивать экологичный транспорт, совершенствовать строительные стандарты, расширять озеленение и усиливать меры против опустынивания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com