Лукашенко по договоренности с Трампом помиловал 31 украинца
- Азия и мир, общество
- 17:38, 22 ноября 2025
- Просмотров: 378
CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По ее словам, помилование направлено на «создание условий для урегулирования конфликта» и является «жестом доброй воли». Все помилованные совершили уголовные преступления на территории Белоруссии.
«В эти минуты происходит передача их украинской стороне», — уточнила Эйсмонт (цитата по БЕЛТА).
