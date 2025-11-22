экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко по договоренности с Трампом помиловал 31 украинца

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, помилование направлено на «создание условий для урегулирования конфликта» и является «жестом доброй воли». Все помилованные совершили уголовные преступления на территории Белоруссии.

«В эти минуты происходит передача их украинской стороне», — уточнила Эйсмонт (цитата по БЕЛТА).

