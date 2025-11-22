Украина и США проведут переговоры в Швейцарии

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украина и США в ближайшие дни проведут консультации по возможным параметрам будущего мирного соглашения, заявил глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов», - написал он.

В офисе президента добавили, что в ближайшие дни «состоятся консультации по шагам завершения войны».

«Рассчитываем на конструктивную работу и готовы действовать максимально быстро, чтобы добиться реального мира», - отметили украинские власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине. Делегацию возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

В состав делегации также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров; начальник главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов; начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов; глава службы внешней разведки Олег Иващенко; первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица; первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский; заместитель главы СБУ Александр Поклад; советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.