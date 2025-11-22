В результате землетрясения в Бангладеш погибли 10 человек

CentralAsia (CA) - В районе Нарсингди в Бангладеш произошло землетрясение, жертвами которого стали 10 человек, еще около 350 получили ранения, сообщает aa.com.tr.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился примерно в 14 километрах к юго-западу от Нарсингди на глубине около 10 километров. Метеорологическая служба Бангладеш оценила магнитуду толчков в 5,7 и указала, что эпицентр располагался примерно в 25 километрах от столицы страны Дакки.

По информации местных властей, в результате обрушения зданий в районах Нарсингди, Баншал, Мугдха и Нараянгандж погибли 10 человек. Толчки ощущались во многих районах страны.