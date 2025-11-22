Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован

- Азия и мир, политика
- 18:21, 22 ноября 2025
CentralAsia (CA) - Верховный суд Бразилии постановил арестовать бывшего президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота, сообщает Associated Press со ссылкой на помощника экс-президента Андриэли Чирино.
С августа Болсонару находился под домашним арестом. По словам помощника, его арестовали сегодня утром и доставили в штаб-квартиру федеральной полиции в Бразилиа.
В постановлении суда указано, что арест «должен быть произведен с полным уважением к достоинству бывшего президента, без наручников и огласки в СМИ».
Адвокат Болсонару не пояснил Reuters причины ареста. Источник, знакомый с ситуацией, назвал его «превентивной мерой» из-за нарушения условий домашнего ареста.
По версии прокуратуры, бывший президент пытался помешать на выборах своему оппоненту, действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве.