Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован

CentralAsia (CA) - Верховный суд Бразилии постановил арестовать бывшего президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота, сообщает Associated Press со ссылкой на помощника экс-президента Андриэли Чирино.

С августа Болсонару находился под домашним арестом. По словам помощника, его арестовали сегодня утром и доставили в штаб-квартиру федеральной полиции в Бразилиа.

В постановлении суда указано, что арест «должен быть произведен с полным уважением к достоинству бывшего президента, без наручников и огласки в СМИ».

Адвокат Болсонару не пояснил Reuters причины ареста. Источник, знакомый с ситуацией, назвал его «превентивной мерой» из-за нарушения условий домашнего ареста.

По версии прокуратуры, бывший президент пытался помешать на выборах своему оппоненту, действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве.