В Узбекистане появятся правила проживания в многоквартирных домах

CentralAsia (KZ) - В Узбекистане утвердили новые правила содержания и эксплуатации многоквартирных домов, пишет издание upl.uz.

Они вводят единый порядок использования общего имущества и технической эксплуатации зданий, распространяющийся на все объекты независимо от формы собственности.

Документ систематизирует требования к содержанию общего имущества внутри домов и на прилегающих территориях. Цель правил — предотвратить преждевременный износ конструкций, снизить риск аварий и обеспечить своевременное техническое обслуживание. В тексте приведены ключевые термины: «здание», «сооружение», «общее имущество», «вентиляция», «реконструкция», «капитальный ремонт» и «мониторинг».

В перечень общего имущества входят лестничные клетки, лифты, коридоры, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, инженерные коммуникации, крыши, несущие конструкции, внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, а также информационные и телекоммуникационные сети, придомовой участок с благоустройством, детскими и спортивными площадками и парковками.

Расходы на содержание и текущий ремонт распределяются между собственниками пропорционально их долям. Закон разрешает привлечение профессиональных управляющих организаций, товариществ собственников жилья или подрядчиков для выполнения конкретных работ.

Правила устанавливают формы управления домами, регламентируют передачу объектов от строительных компаний управляющим, проведение инспекций и оформление технической документации. Управляющие обязаны организовывать осмотры, ликвидировать аварийные ситуации и готовить здания к сезонной эксплуатации.

Особые требования касаются фундаментов, подвалов, фасадов, кровель, перекрытий, входных групп, лифтов, вентиляции, систем отопления, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения. Впервые закреплены нормы эксплуатации солнечных панелей и меры по повышению энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий и учёту потребляемых ресурсов.

Отдельное внимание уделено благоустройству придомовых территорий: уборка, озеленение, организация сбора и вывоза отходов возложены на управляющие органы и собственников.

Несоблюдение правил влечёт ответственность по законодательству Узбекистана.

