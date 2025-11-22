Новый посол Кыргызстана Базарбаев вручил копии верительных грамот в МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра иностранных дел Казахстан Ермухамбет Конуспаев принял копии верительных грамот от нового посла Кыргызстана в РК Кудайбергена Базарбаева.

Как сообщает МИД РК, на встрече отметили, что благодаря политической воле лидеров казахско-кыргызские отношения вышли на новый уровень. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в августе текущего года.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий период.

Посол заверил, что приложит все усилия для поступательного развития многогранного сотрудничества с Казахстаном в духе дружбы и добрососедства.

