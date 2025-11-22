Картина Ван Гога продана за рекордную цену на аукционе в Нью-Йорке

CentralAsia (CA) - Ещё одно произведение Винсента Ван Гога установило рекорд на мировом рынке. На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке картина «Сборники парижских романов и розы в стакане» была продана за 62,7 млн долларов, сообщает NL Times.

Покупкой стала известный искусствовед Пэтти Вонг. Итоговая цена превысила ожидания на 35%. Перед торгами специалисты Музея Ван Гога в Амстердаме подтвердили подлинность полотна.

Картина была создана в ноябре-декабре 1887 года, когда Ван Гог жил в Париже вместе с братом Тео. В этот период на художника сильно повлияли французская жизнь, цветы и искусство, что придало его работам более свободный и выразительный стиль.