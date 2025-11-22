экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Картина Ван Гога продана за рекордную цену на аукционе в Нью-Йорке

CentralAsia (CA) -  Ещё одно произведение Винсента Ван Гога установило рекорд на мировом рынке. На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке картина «Сборники парижских романов и розы в стакане» была продана за 62,7 млн долларов, сообщает NL Times.

Покупкой стала известный искусствовед Пэтти Вонг. Итоговая цена превысила ожидания на 35%. Перед торгами специалисты Музея Ван Гога в Амстердаме подтвердили подлинность полотна.

Картина была создана в ноябре-декабре 1887 года, когда Ван Гог жил в Париже вместе с братом Тео. В этот период на художника сильно повлияли французская жизнь, цветы и искусство, что придало его работам более свободный и выразительный стиль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com