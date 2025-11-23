В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: Мечты и опасности переноса столиц в меняющейся Азии

Монголия планирует построить новый город на обширных просторах долины реки Орхон.

«Некоторые страны Азии делают ставку на то, что новая столица сможет решить давние проблемы. Однако, как показывает история, столицы редко переносятся так аккуратно, как представляют себе планировщики, утверждают эксперты», — пишет CNA.

В начале XIII века, объединив кочевые монгольские племена, правитель Чингисхан отправился на поиски священного центра для своей обширной империи.

Согласно монгольскому фольклору, у него было шаманское видение, поведавшее ему о благословенной долине, лежащей под взором Вечного Синего Неба, божественного защитника его народа.

Этим местом была долина реки Орхон, широкая, продуваемая всеми ветрами равнина, которая кажется крошечной по сравнению с огромным небом, определяющим ландшафт Монголии и по сей день. На протяжении столетий это место было священным и служило домом для предшествующих правящих культур.

То, что начиналось как стратегический командный пункт на перекрестке Шелкового пути, со временем превратилось в нечто более грандиозное и постоянное: Хархорум, космополитичный город торговцев, ремесленников и сокровищ.

Через несколько десятилетий Хубилай-хан, внук Чингисхана, уничтожил город, переместив центр власти империи ближе к Китаю, в Улан-Батор.

После этого Хархорум снова погрузится в землю, его дворцы будут погребены временем, а пески занесены степью. Но память об этом месте всё ещё жива. И теперь предпринимаются попытки превратить его в новую столицу монгольского народа.

Руководство страны разработало план стоимостью $30 млрд по возвращению центра страны в её исконное сердце. Проект реконструкции «Нового Хархорума» в качестве будущей новой столицы также призван снизить уровень загрязнения и пробок в нынешней столице, Улан-Баторе.

«Первоначально Хархорум был мировым центром культуры, политики, религии и экономики, сопоставимым с тем, как Нью-Йорк сегодня является мировым центром», — рассказал мэр города Харкорум Халтар Лувсан агентству CNA из современного офисного здания в Улан-Баторе, где десятки архитекторов и инженеров работают над новым планом города.

«Сейчас наша цель — объединить эту историческую идентичность с современными принципами умных и цифровых городов», — сказал он.

Возрожденный Хархорум, расположенный примерно в 350 км к западу по разбитой дороге от нынешней столицы, — это всего лишь последняя глава в долгой истории региона.

По всей Азии правительства разных стран пытались перекроить свои карты, перенося столицы. По словам аналитиков, эти действия направлены на исправление старых ошибок, распространение процветания и реализацию искусственно созданного видения власти.

Раньше такое решение принималось в таких странах, как Малайзия, Шри-Ланка и Мьянма.

В последнее время эта идея продолжает существовать повсюду — от джунглей Борнео до пойм реки Чао Прайя: когда в стране заканчивается место или наступает кризис, она обсуждает возможность строительства в другом месте.

Индонезия находится на полпути к передаче функций государственного управления в расположенный среди джунглей мегаполис под названием Нусантара, а Джакарта сталкивается с целым рядом городских проблем.

В начале этого года министерство внутренних дел Таиланда рассмотрело целесообразность переноса столицы страны подальше от повышающегося уровня моря и ежегодного опускания, влияющих на Бангкок.

Южная Корея продвигает свою администрацию в проект под названием «Город Седжон». В то время как на Филиппинах развитие Нью-Кларк-Сити долгое время рассматривалось как часть долгосрочного плана децентрализации, призванного снизить загруженность Манильского метрополитена и потенциально выступить в качестве резервной столицы в случае катастрофы.

Как и Индонезия, а также Египет, Экваториальная Гвинея и Южный Судан, Монголия стремится построить новый центр, основанный на принципах устойчивого развития: что-то удобное для пеших прогулок, комфортабельное для жизни, экологичное и интеллектуальное. Что-то, рождённое на бумаге для будущих поколений.

«Что делает это настолько привлекательным, так это то, что у вас есть образ чистого листа, и это такая привлекательная, простая идея», — сказала Натали Кох, политический географ и профессор Сиракузского университета в Нью-Йорке.

Но за зелеными лозунгами и блестящими обещаниями кроется более сложная история. В некоторых случаях он включает в себя элементы элитарных устремлений, спекулятивных инвестиций и непростого компромисса между символикой и содержанием.

История показывает, что столицы редко перемещаются так плавно, как это задумали их планировщики. От Абуджи в Нигерии до Додомы в Танзании, Астаны в Казахстане и Нейпьидо в Мьянме – многие новые столицы за последние три десятилетия остались лишь тенью своих амбиций.

«Здания на чистом листе — это прекрасное изображение, но оно не решает ни одной из крупных структурных проблем в штате», — сказала Кох.

Те же вопросы, которые вставали перед другими лидерами, когда они строили свои современные утопии, теперь встают и перед Монголией.

МАНДАТ МОНГОЛИИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Несмотря на то, что Монголия находится в стране с самой низкой плотностью населения на планете, в ее столице царит духота. Жесткие транспортные заторы отмечают начало и конец каждого дня.

С приближением зимы с ее суровыми холодами в стране активизируется угольный флот, окутывая долину реки Туул ядовитой черной дымкой, которая сохраняется на протяжении месяцев.

«Этот город душит и пытается убить. Он очень негостеприимный», — сказал Баттушиг Тогтох, руководитель социального предприятия Gerhub, организации по устойчивому развитию городов в Улан-Баторе.

Город прижимается к собственным границам, окружённый четырьмя горами. На окраинах разросшиеся кварталы гэр – традиционных монгольских палаточных жилищ – подвергают испытанию способность правительства предоставлять такие важные услуги, как водоснабжение и вывоз мусора.

Место, рассчитанное на четверть миллиона человек, теперь с трудом вмещает в шесть раз большее число: на 35 кв. км земель, отведенных под жилую застройку в Улан-Баторе, проживают около 1.6 миллиона человек.

Это половина населения Монголии, сосредоточенная на территории, составляющей менее одной тысячной процента территории страны.

Назовите это «чрезвычайной плотностью населения», — сказал Оюунбат Батаа, директор по городскому планированию мэрии города Хархорум.

«Все знают, что Улан-Батор испытывает трудности с пробками на дорогах, загрязнением воздуха и почвы, а также перенаселенностью. Проще говоря, люди — существа социальные. Когда все социальные и экономические возможности сосредоточены в одном месте, например, в Улан-Баторе, вполне естественно, что люди будут туда тянуться», — сказал он.

Проект «Новый Хархорум» преподносится как исправление недостатков Улан-Батора.

Согласно долгосрочному правительственному плану, к 2050 году население Монголии, как ожидается, достигнет 5 миллионов человек, и около 10 процентов этого населения будет проживать в регионе Хархорум, что предполагает город с населением около 500 000 человек.

Халтар Лувсан заявил, что после завершения разработки генерального плана города и его утверждения правительством (ожидается, что это займет от 12 до 18 месяцев) начнется его полномасштабная реализация с целью размещения до 30 000 жителей в течение десятилетия.

Одной из первоочередных задач станет обеспечение транспортной доступности региона; планируется построить модернизированные автомобильные и железнодорожные пути, а также международный аэропорт.

Новый проект столицы также включает в себя предлагаемый полномасштабный сельскохозяйственный кластер, поэтапную реставрацию древних озер и раскопки первоначального Харкорума, который будет преобразован в музей под открытым небом, способный привлечь как отечественных, так и иностранных туристов.

Халтар отметил, что это часть стратегии «по созданию транснационального туристического пояса, который соединит Россию, Китай, Азию и Европу через Монголию».

Создание первого знакового объекта — Парка Великих ханов, мемориального сада, посвященного великим правителям Монголии, — уже началось, наряду с этим там высажено 700 000 новых деревьев.

Градостроители утверждают, что по мере роста Нового Хархорума будут развиваться предприятия, социальные службы, инфраструктура здравоохранения и образовательные учреждения, которые будут оснащаться технологиями и придерживаться принципов устойчивого развития.

«Конечно, поначалу сложно представить, как можно построить город с нуля на пустом месте. Но у нас есть мечты, у нас есть цели, и мы полны решимости воплотить их в жизнь», — сказал Халтар.

УРОКИ ИНДОНЕЗИИ И ЕЕ БУДУЩАЯ СТОЛИЦА

Мечта о Новом Хархоруме, возможно, уникальна для Монголии, но ее проблемы знакомы. Другие страны в регионе уже прошли по этому пути.

За десятилетия до того, как бывший президент Индонезии Джоко «Джокови» Видодо объявил о планах сделать Нусантару своей новой столицей в джунглях, основатель страны Сукарно представлял себе нечто подобное.

Он разочаровался в Джакарте, перенаселённом пережитке колониальной эпохи. Вместо этого город Палангкарая в Центральном Калимантане должен был укрепить дух нации в географическом центре её архипелага.

Город был построен, но грандиозный план, вдохновивший его, так и не был воплощен в жизнь.

Когда в 2019 году Джокови объявил Восточный Калимантан местом расположения новой столицы Индонезии, место, возможно, было схожим, видение было совершенно иным, сказал Андерс Кирстейн Мөллэр, исследователь, недавно получивший докторскую степень по городской географии в Национальном университете Сингапура.

«Возможно, Сукарно был идеалистом в каком-то смысле, но он был классическим постколониальным, антиколониальным идеалистом, который просто хотел материального развития страны и отхода от политического и инфраструктурного наследия колониальной эпохи», — сказал Мөллэр.

«Для Джокови главное — модернистское, высокотехнологичное, идеалистическое развитие». «Для Джокови главное — модернистское, высокотехнологичное, идеалистическое развитие».

Он утверждает, что основы Нусантары привели к созданию «хрупкого» проекта, в котором нет единого мнения о том, что на самом деле символизирует город, чему отдает приоритет, что он продвигает или создает.

Предполагалось, что Нусантара станет зеленым и умным городом, который послужит полигоном для испытания технологий и к 2045 году достигнет нулевого уровня выбросов.

Мөллэр сказал, что многочисленные модные словечки и концепции, вращающиеся вокруг прогнозов, создали «черный ящик для политики», что в конечном итоге приведет к разочарованию, когда люди не получат «того утопического, цивилизационного прогресса, который им обещали».

Согласно плановым документам правительства Индонезии, первоначальная стоимость строительства Нусантары составляла около $32 млрд. Для покрытия около 80% расходов потребуются огромные частные инвестиции. Предполагалось, что к 2045 году здесь разместятся до 1.9 миллиона жителей, при этом государственные служащие и другие должностные лица будут переезжать из Джакарты на работу.

Строительство Нусантары идёт полным ходом, но пока находится на ранней стадии. Некоторые ключевые элементы уже существуют или находятся в процессе строительства, в то время как многие другие аспекты остаются в планах на будущее.

Его прогрессу препятствовали растущие издержки, проблемы с логистикой и меняющиеся политические приоритеты.

В сентябре стало известно, что при президенте Прабово Субианто статус Нусантары был понижен с «национальной столицы» до «политической столицы».

ПЕРЕЕЗЖАТЬ ИЛИ НЕ ПЕРЕЕЗЖАТЬ?

Пока Индонезия пытается определить будущую роль Нусантары, ее соседи наверняка за ней наблюдают.

Бангкок и Манила, два прибрежных мегаполиса, как и Джакарта, являющиеся оплотами власти своих стран, также сталкиваются с вопросами жизнеспособности для будущих поколений.

Столица Таиланда находится опасно близко к уровню моря — в настоящее время она всего на 1.5 м выше.

Теперь поднимающееся море почти не отделяет Бангкок от бесконечного ряда дорог, фабрик, торговых центров и высоток – города, чей собственный вес ежегодно заставляет землю под ним опускаться на целых 2 см. Город, созданный водой, грозит ей поглотить.

«Я боюсь, потому что нет ничего, что могло бы от него защититься», — сказал Синсамут Пхуттамипхол, 64-летний рыбак, живущий недалеко от Сиамского залива.

Учитывая эти опасения, в стране уже несколько десятилетий не утихают тихие политические дебаты о перспективе перевода правительства из Бангкока.

В начале 2000-х годов правительство Таксина Чинавата поручило своему агентству экономического планирования изучить вопрос о переносе столицы в Накхоннайок, примерно в 100 км к северо-востоку от Бангкока.

Когда в 2011 году Бангкок затопило сильное наводнение, вновь встал вопрос о перемещении во внутреннюю зону безопасности. В 2019 году тогдашний премьер-министр Прают Чан-Оча публично выдвинул эту идею в качестве меры по борьбе с заторами.

В этом году, после того как в 2023 году один из законодателей предложил перенести столицу в провинцию Накхонратчасима, также расположенную на северо-востоке, комитет Палаты представителей при Министерстве внутренних дел пришёл к выводу, что такой перенос будет слишком дорогостоящим и потребует проведения референдума. Вместо этого было рекомендовано усилить защиту Бангкока, включая морские заграждения.

Однако комитет не отказался от идеи переноса; он призвал провести сравнительные исследования других стран, перенесших столицы, чтобы лучше понять проблемы.

В то время как город сталкивается с экзистенциальным риском, ландшафтный архитектор Кочакорн Вораакхом, генеральный директор и основатель Landprocess и Porous City Network, социального предприятия, занимающегося городскими проблемами в Юго-Восточной Азии, утверждает, что прежде чем отступать, необходимо проявить устойчивость.

«Нам нужно адаптироваться, а не переезжать», — сказала она, описывая мегаполис, который может процветать вокруг воды, а не убегать от нее. «Давайте сделаем так, чтобы вода нас объединила, а не вселяла в нас страх.

«История Бангкока показывает, что мы — амфибии. Я считаю, что с наводнением вполне можно жить. И даже если перенести столицу, всё равно придётся решать проблемы Бангкока», — сказала она.

Манила также сталкивается с проблемами проседания грунта, наводнений и штормовых приливов, перегруженности городов и постоянной подверженности землетрясениям.

Аналогичным образом, сменявшие друг друга правительства искали потенциальное облегчение внутри страны.

Филиппинский историк Майкл Панте, доцент Университета Атенео де Манила, наблюдал, как Нью-Кларк-Сити медленно разрастается примерно в 100 км к северу от Манильского метрополитена.

В 2018 году место бывшей американской авиабазы ​​было предложено в качестве резервного центра, устойчивого к стихийным бедствиям. Однако, учитывая, что завершение строительства запланировано на 2065 год, потенциальное будущее население составит 1.2 миллиона человек, а к середине 2024 года планируется привлечь почти $2.5 млрд инвестиций, этот проект представляет собой нечто большее, чем просто план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Он задуман как «умный город» с принципами устойчивого городского планирования, защищенным от стихийных бедствий правительственным административным центром и уже функционирующим международным аэропортом, все это на высоте 60 метров над уровнем моря.

Тем не менее, Панте назвал поддерживаемый правительством, но построенный частными лицами и ориентированный на коммерцию новый город скорее убежищем, чем заменой столицы.

По его словам, в настоящее время на Филиппинах приоритеты носят скорее практический, нежели символический характер: они направлены на защиту управления и привлечение инвестиций, в отличие от прошлого.

Долгие годы Манила пыталась избавиться от колониального прошлого. Действительно, столица Филиппин была перенесена в Кесон-Сити вскоре после обретения страной независимости в 1946 году в попытке сформировать новую идентичность.

По словам Панте, столица просуществовала почти три десятилетия, прежде чем ее перенесли обратно в Манилу, и с тех пор желание избавиться от связей с прошлым ослабло.

«Нет никаких серьезных попыток позиционировать Кларк как город, который заменит Манилу, а скорее как город, который сможет ее поддержать и дополнить, учитывая, что Манила не может предоставить всем своим жителям основные услуги на должном уровне», — сказал он.

«Если Кларк сможет создать достаточное количество рабочих мест, то всё в порядке. Но это не должно происходить за счёт, например, выселения людей с их исконных земель или использования этого правительством в качестве оправдания для того, чтобы позволить Маниле затонуть», — добавил он.

ВОПРОСЫ ЛЕГИТИМНОСТИ И НАСЛЕДИЯ

Решение или дебаты вокруг строительства новой столицы часто преподносятся как общественное благо, как решение существующих проблем, как способ борьбы с изменением климата и содействия национальному прогрессу.

Однако Кох заявила, что ее исследование показало, что все зависит также от того, кто контролирует повествование, кто получает прибыль от контрактов и кто закрепляет свое наследие.

Именно такие проблемы, связанные с новыми столицами, она подробно изучала в других частях мира. По её словам, там, где есть провалившиеся проекты, финансовые потоки слишком часто ведут к лидеру или правительству, заботящемуся о союзниках из элиты.

«Я думаю, самое важное, о чем следует помнить при оценке успешности столицы, — это задать себе вопрос: «Для кого она успешна?»», — сказала она.

«Более того, складывается впечатление, что большинство этих проектов в демократических и недемократических странах — это просто попытка элиты срубить денег. И причина, по которой так много мест остаются пустыми, заключается лишь в том, что люди, которые имели значение, уже получили деньги, и им на самом деле все равно».

В Индонезии, как отметил Маркус Мейцнер, доцент кафедры политических и социальных изменений Австралийского национального университета, некоторые утверждают, что проект Нусантара стал скорее личным наследием, чем общей национальной повесткой дня.

«Джокови считал Нусантару своим главным наследием. Для него она символизировала его политическую смелость. Но для его критиков она отражала его безрассудство и пренебрежение к тщательному планированию», — сказал он.

Решение бывшего президента создало, по словам Майцнера, «неэффективный гибрид», усиленно продвигаемый одним лидером и унаследованный следующим. По его словам, для эффективности «требуется консенсус элиты. В случае с Нусантарой его не хватало с самого начала».

Хотя Прабово подтвердил свою приверженность Нусантаре, его правительство разработало восемь национальных приоритетных программ на 2026 год, включая продовольственную безопасность, энергетическую устойчивость, образование и оборону, но, что примечательно, не конкретно новую столицу.

Из-за скрытности Прабово, а также других проблем, таких как его местоположение и планирование, Бенни Субианто, консультант программ в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди, заявил, что, по его мнению, Нусантара станет либо «городом бюрократов», либо «городом-призраком».

«Я очень сомневаюсь, что Нусантара станет действующим символом обновления. Скорее всего, проект зайдет в тупик», — сказал он.

В Монголии Тогтох обеспокоен способностью правительства реализовать Новый Хархорум — проект огромного масштаба, который потребует привлечения больших объемов государственного и частного финансирования.

Доверие общественности к правительству в последнее время было нестабильным. В июне тогдашний премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай был вынужден уйти в отставку после того, как парламент проголосовал за вотум доверия, вызванный массовыми протестами молодёжи из-за обвинений во взяточничестве.

Монголия сталкивается с серьёзными структурными проблемами, связанными с коррупцией. По индексу восприятия коррупции Transparency International страна занимает 114-е место в мире. Согласно этому индексу, 69% опрошенных монголов считают коррупцию в правительстве «серьёзной проблемой».

В марте этого года Комитет ООН по правам человека подверг сомнению «широко распространенную и глубоко укоренившуюся коррупцию в Монголии, особенно случаи политической коррупции на высоком уровне», и выразил обеспокоенность по поводу отсутствия систематического применения антикоррупционного законодательства.

«Творчество здесь ни при чём. Нам не хватает морали, особенно процессуальной морали и этики», — сказал Тогтох.

«Когда всего этого не хватает и ничего нельзя сделать, никакое планирование, замысловатые ключевые слова, сексапильность, эстетика и безвкусный дизайн ничего не дадут», — сказал он, имея в виду планы новой столицы.

Халтар признал, что впереди его ждет серьезная задача, но выразил уверенность в том, что правительство и народ Монголии поддержат Новый Хархорум.

«Успех любого проекта зависит от качества его планирования. Если планирование грамотное, проект будет успешным», — сказал он.

ЛОВУШКА ДВУХ СТОЛИЦ

Во всем мире структурная ловушка, с которой сталкиваются многие переезжающие, — это дилемма «двух столиц». Правительства управляют министерствами, но не рынками, и парламентами, но не людьми.

В Казахстане процесс легитимации новой столицы, Астаны, был долгим и непростым. Нейпьидо, ещё один город, оказавшийся в относительно малоизвестном, но стратегически важном центре Мьянмы, десятилетиями не мог отразить жизнь и культуру Янгона.

Резиденция правительства Малайзии была перенесена в Путраджайю в 1999 году, чтобы служить административной столицей страны и разгрузить Куала-Лумпур. Благодаря 35-километровой близости от центра Куала-Лумпура, Путраджая остаётся в орбите города, для разгрузки которого она и была создана.

Другие устоявшиеся столицы, такие как Канберра, Исламабад и Бразилиа, являются функционирующими, пригодными для жизни городами, но для их утверждения потребовались десятилетия и вложения политического капитала.

По словам Мөллэра, это инвестиции, которые могут дорого обойтись существующим местам, и их следует учитывать тем, кто рассматривает подобные проекты.

Во многих нынешних столицах такие проблемы, как загрязнение воздуха, пробки на дорогах и наводнения, по-прежнему требуют финансирования и внимания политиков для решения.

«Если вы тратите так много времени и энергии на этот очень сложный проект, вы буквально, вы физиологически не можете тратить их на попытки решить другие, более мелкие и менее привлекательные политические проблемы», — сказал он.

Как отметил Чинтан Равешия из Arup, если на первом этапе строительства новой столицы не будут реализованы основные принципы, а именно вопросы управления, прозрачности и охраны окружающей среды, «у вас возникнут огромные проблемы с легитимацией города еще на 20 лет».

«Самое сложное для новой столицы — это отсутствие памяти. А ведь именно память создаёт города», — сказала Равешия, руководитель отдела городского планирования и дизайна в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Arup, международной консалтинговой компании по планированию, проектированию и инжинирингу, которая работала над Нусантарой.

«А когда у вас нет этого аспекта памяти поколений, то не существует и чувства сопричастности».

Равешия отметила, что настоящая устойчивость требует проектирования с учетом природы, подхода, который реализуется постепенно, через заботу и связь, а не путем быстрого строительства.

Однако, даже если планировщики обещают экологичность, процесс нового строительства редко бывает легким. В Нусантаре были вырублены тысячи гектаров тропического леса, чтобы освободить место для города, спроектированного с расчетом на «нулевое потребление углерода».

«Экологические соображения никогда не могут быть хорошим оправданием для строительства нового города. Эти проекты невероятно разрушительны», — сказала Кох.

Местные жители долины реки Орхон испытывают смешанные чувства: и надежду, и неуверенность в том, что ждёт их впереди. Этот регион, богатый историей, на протяжении веков страдал от неразвитости.

«Я верю, что они смогут превратить это место в настоящий, красивый город за короткое время. Именно этого я и хочу», — сказал Ганбат Сандаг, владелец местной торговой палатки.

«Это уникальное и исторически богатое место», — сказала Сараа Банзар, владелица сувенирного магазина недалеко от монастыря Эрдэнэ-Зуу, построенного на месте старой монгольской столицы.

«Надеюсь, монголы смогут это осуществить. Но, честно говоря, я в этом не уверена», — сказала она.

Стоя на открытых равнинах старого Хархорума, где теперь трава покрывает камни старой империи, невозможно не задаться вопросом, какой след оставит здесь следующий город.

автор: Джек Борд

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

