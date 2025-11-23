экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США умер первый человек, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5
CentralAsia (CA) -  В США зафиксирована первая в мире смерть человека от штамма птичьего гриппа H5N5. Пациент был пожилым и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Случай произошёл в штате Вашингтон. Департамент здравоохранения штата сообщил, что умерший заразился ранее не встречавшимся у людей штаммом H5N5. На заднем дворе его дома обнаружили небольшое стадо домашней птицы разных видов. Имена членов семьи не разглашаются из соображений конфиденциальности.

До этого все случаи заболевания людей в США за последние полтора года были связаны со штаммом H5N1. Смерть в Вашингтоне стала новой вехой: вирус H5N5, ранее обнаруженный только у животных, впервые привёл к гибели человека.

