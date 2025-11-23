Число погибших в результате наводнений во Вьетнаме достигло 90

CentralAsia (CA) - Во Вьетнаме из-за проливных дождей, наводнений и оползней погибли 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает пресс-служба Управления дамб и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

В провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг повреждены 1154 дома, школы и административные здания. Затоплены около 186 тыс. строений. Погибло более 3,2 млн голов крупного рогатого скота и домашней птицы. Ущерб нанесён рыбному хозяйству на 1 157 гектаров.

Повреждены более 80 тыс. гектаров посевов и свыше 117 тыс. гектаров фруктовых плантаций. По оценкам ведомства, экономические убытки составили около 9,035 трлн донгов (более $341 млн).

«В населённых пунктах продолжается оценка ущерба, проводится уборка, санитарная обработка и ликвидация последствий стихийного бедствия», — сообщили в ведомстве.