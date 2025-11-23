Европейские лидеры на саммите G20: мирный план США требует доработки

CentralAsia (CA) - Европейские лидеры выразили тревогу из-за мирного плана по Украине, предложенного администрацией Трампа, поскольку украинская сторона ещё не дала согласия. Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление прозвучало на саммите G20 в ЮАР после утечки деталей спорного 28-пунктового документа.

По плану, подготовленному в консультации с Москвой и Вашингтоном и основанному на модели перемирия в Газе, предполагаются уступки России, неприемлемые для Киева, включая территориальные изменения, сокращение армии Украины и запрет на вступление в НАТО. Также план возлагает на ЕС основную долю расходов на восстановление Украины после конфликта.

Дипломаты выразили сомнения в возможности достижения соглашения, напомнив о прошлых случаях, когда российская сторона лишь формально принимала предложения под давлением. В Европе обсуждают альтернативные меры, включая возможные ограничения для российских нефтяных танкеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов работать над планом «в духе справедливого завершения войны». США установили крайний срок для согласия Украины на четверг, при этом не исключают изменения условий. Американские чиновники предупредили о возможном прекращении поставок оружия и разведданных, если Киев откажется от предложенного соглашения.

Следующей ключевой встречей станет обсуждение на уровне высокопоставленных представителей по безопасности в Женеве. Европа стремится согласовать альтернативный план, не ухудшая отношения с США, при этом усиливая координацию между Лондоном, Берлином и Парижем.