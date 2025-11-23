В Казахстане в октябре больше всего подорожали мясо, овощи и фрукты

CentralAsia (KZ) - В октябре в Казахстане сильнее всего подорожали помидоры, мясной фарш, бескостная говядина, конина, свежие огурцы, рыба и бананы. Именно эти продукты оказали наибольшее влияние на рост продовольственной инфляции. Об этом сообщили на совещании по стабилизации цен под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Orda.kz.

На заседании представили предварительный анализ продовольственной корзины и обсудили возможное расширение списка социально значимых товаров.

По данным правительства, третья неделя ноября прошла без роста цен на товары первой необходимости. В годовом сравнении помидоры подешевели на 36,6 %, а огурцы — на 43,4 %.

«По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые больше всего влияют на рост цен, но пока не входят в перечень социально значимых. Среди них мясо разных видов, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие. Есть товары с высокой долей импорта и те, на которые цены влияют в основном на месячную, а не годовую инфляцию. Из этого списка мы выделили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», - сказала Айжан Бижанова.

Если список расширят, бизнесу придётся соблюдать требования: прозрачные сделки, договоры, счета-фактуры, фискальные чеки и торговую надбавку не выше 15 %.

Серик Жумангарин поручил Минторгу, ассоциациям и НПП «Атамекен» обсудить каждую позицию с предпринимателями и изучить структуру импорта. Окончательные решения примут после завершения консультаций.

