экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане в октябре больше всего подорожали мясо, овощи и фрукты
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В октябре в Казахстане сильнее всего подорожали помидоры, мясной фарш, бескостная говядина, конина, свежие огурцы, рыба и бананы. Именно эти продукты оказали наибольшее влияние на рост продовольственной инфляции. Об этом сообщили на совещании по стабилизации цен под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Orda.kz.

На заседании представили предварительный анализ продовольственной корзины и обсудили возможное расширение списка социально значимых товаров.

По данным правительства, третья неделя ноября прошла без роста цен на товары первой необходимости. В годовом сравнении помидоры подешевели на 36,6 %, а огурцы — на 43,4 %.

«По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые больше всего влияют на рост цен, но пока не входят в перечень социально значимых. Среди них мясо разных видов, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие. Есть товары с высокой долей импорта и те, на которые цены влияют в основном на месячную, а не годовую инфляцию. Из этого списка мы выделили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», - сказала Айжан Бижанова.

Если список расширят, бизнесу придётся соблюдать требования: прозрачные сделки, договоры, счета-фактуры, фискальные чеки и торговую надбавку не выше 15 %.

Серик Жумангарин поручил Минторгу, ассоциациям и НПП «Атамекен» обсудить каждую позицию с предпринимателями и изучить структуру импорта. Окончательные решения примут после завершения консультаций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com