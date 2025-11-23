Евросоюз предложил не ограничивать ВСУ в своем варианте мирного плана, - СМИ

CentralAsia (CA) - Евросоюз в своем варианте плана по урегулированию российско-украинского конфликта предложил не ограничивать действия ВСУ и передать Запорожскую АЭС и Каховскую ГЭС под контроль Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на копию документа.

Согласно европейскому плану, Украине также должен быть обеспечен «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Остальные территориальные вопросы предлагается решать после прекращения огня.

Первоначальный 28-пунктовый вариант мирного соглашения, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, предполагает сокращение состава ВСУ до 600 тыс. человек. Официально документ не публиковался, но предполагаемый текст обнародовали СМИ и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

По плану США, Запорожская АЭС должна работать под контролем МАГАТЭ, а электроэнергия со станции будет поровну распределена между Россией и Украиной.

Как сообщает WP, своё предложение лидеры ЕС внесли 22 ноября на саммите G20 в Йоханнесбурге. Германия, Франция и Великобритания присоединятся к переговорам по мирному плану, которые намечены на сегодняшнее обсуждение в Женеве.