Суд в Турции обязал мужа выплатить жене компенсацию за лайки под фото других женщин

CentralAsia (CA) - Верховный суд Турции признал виновным в разводе мужа, ставившего лайки другим женщинам в соцсетях, и обязал его выплатить бывшей супруге компенсацию и алименты, сообщает Habertürk.

Супруги Х.Б. и С.Б. подали встречные иски о разводе. Х.Б. утверждала, что муж оскорблял ее, не давал деньги на расходы и ставил лайки другим женщинам, нарушая обязательства по верности. Она требовала алименты и компенсацию. Муж, в свою очередь, заявил о чрезмерной ревности жены и ее оскорбительных комментариях.

Суд признал мужа тяжело виновным, жену — мало виновной. Ей назначили ежемесячные алименты и компенсацию за потерю дохода, а также материальную и моральную выплату. Мужу отказано в финансовых требованиях. Верховный суд подтвердил решение, подчеркнув, что лайки чужим фотографиям могут служить законной причиной развода.