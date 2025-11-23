На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ, - СМИ

Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) - В Газиантепе на юге Турции прошла операция против ИГИЛ. Задержаны 13 человек, сообщает телеканал HaberGlobal.

По данным канала, под руководством генеральной прокуратуры Газиантепа Управление по борьбе с терроризмом Генерального командования жандармерии провело операцию против членов организации, причастных к её финансированию. Команды провинциального командования жандармерии установили адреса подозреваемых.

Операция охватила 12 адресов. В ходе обысков задержаны 13 человек.