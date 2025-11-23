На юге Турции прошла масштабная операция против ИГ, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 17:46, 23 ноября 2025
- Просмотров: 254
Иллюстрационное фото
CentralAsia (CA) - В Газиантепе на юге Турции прошла операция против ИГИЛ. Задержаны 13 человек, сообщает телеканал HaberGlobal.
По данным канала, под руководством генеральной прокуратуры Газиантепа Управление по борьбе с терроризмом Генерального командования жандармерии провело операцию против членов организации, причастных к её финансированию. Команды провинциального командования жандармерии установили адреса подозреваемых.
Операция охватила 12 адресов. В ходе обысков задержаны 13 человек.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.