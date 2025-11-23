Делегация Украины по «мирному плану» начала работу в Женеве

CentralAsia (CA) - Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским для переговоров по «мирному плану» команды Дональда Трампа, начала работу в Женеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак рассказал, что провел первую встречу с советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эмманюэлем Бонном и Гюнтером Зауттером. Следующая встреча запланирована с представителями США. По его словам, консультации пройдут в нескольких форматах.

22 ноября Зеленский утвердил состав делегации. Ее возглавил Ермак. В нее также вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник главы ОП Александр Бевз.