Монголия признана одной из стран без терроризма

Согласно авторитетному международному исследованию Монголия признана одной из самых безопасных стран мира

Международная группа экспертов под эгидой Института экономики и мира Сиднейского университета опубликовала исследование «Глобальный индекс терроризма-2025» (Global Terrorism Index-2025).

Это двенадцатое издание Глобального индекса терроризма (GTI), в котором представлен всесторонний обзор ключевых глобальных тенденций и закономерностей в сфере терроризма за последнее десятилетие.

Терроризм остается постоянной глобальной угрозой, и 2024 год ознаменует собой очередной год меняющихся тенденций и новых проблем, связанных с расширением географии терроризма. Число стран, в которых произошел хотя бы один террористический акт, увеличилось с 58 до 66, что является наибольшим показателем с 2018 года. В 2024 году впервые за семь лет ситуация в разных странах ухудшилась больше, чем улучшилась: 45 стран сообщили о более сильном воздействии терроризма, в то время как только 34 страны отметили улучшение.

В список вошли 163 государства мира, выстроенные по уровню опасности терроризма в них, начиная с самого опасного. Монголия оказалась в числе 64 стран с самым высоким уровнем безопасности с точки зрения угрозы терактов. В числе безопасных стран также Венгрия, Грузия, Португалия, Словения, Румыния, Сингапур и другие.

Согласно исследованию, самыми опасными странами признаны Буркина-Фасо, Пакистан и Сирия. Далее идут Мали, Нигер, Нигерия и Сомалия.

«Глобальный индекс терроризма» – комплексное исследование, измеряющее уровень террористической активности в странах мира. Это исследование измеряет уровень террористической активности по четырём основным показателям: количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших. И уровень материального ущерба.

Терроризм по-прежнему представляет собой серьёзную проблему во всём мире. Хотя в 2024 году наблюдалось снижение как числа смертей, так и числа нападений, эти улучшения были нивелированы продолжающимся распространением терроризма и сохраняющимися последствиями чрезвычайных событий 2023 года.

Число стран, подвергшихся террористическим атакам, увеличилось с 58 до 66 в 2024 году. В 2024 году в 34 странах ситуация улучшилась, а в 45 — ухудшилась. Это наибольшее количество стран, в которых ситуация ухудшилась за один год с 2018 года. Кроме того, четыре самые смертоносные террористические организации в мире существенно увеличили число убитых ими людей, а также немного расширили число стран, в которых они действуют.

В 2024 году наибольший рост числа смертей в результате терроризма зафиксирован в Нигере, Пакистане, России и Иране: во всех четырёх странах число погибших превысило 100 человек. И Россия, и Иран по-прежнему заняты своими продолжающимися войнами, в результате чего борьбе с внутренним терроризмом уделяется меньше внимания.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

