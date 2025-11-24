Цэндбаатар одержал свою 14-ю победу на профринге, став первым боксером, остановившим Абрахама Монтойю

Все подробности о поединке Цэндбаатара Эрдэнэбата против Абрахама Монтойи в Военном мемориальном зале War Memorial Auditorium в Форт-Лодердейле США.

Цэндбаатар Эрдэнэбат сделал всё возможное, чтобы стать первым боксёром, остановившим Абрахама Монтойю в пятницу вечером. В конце концов, крепкий подбородок Монтойи выдержал, но руку поднял Эрдэнэбат.

Непобежденный полулегковес из Цэцэрлэга аймака Архангай (Монголия) Цэндбаатар одержал победу единогласным решением судей в 10-раундовом бою в War Memorial Auditorium в Форт-Лодердейле (штат Флорида). Двое судей выставили оценку 99-91, а третий — 96-94. Все оценки в пользу Цэндбаатара, который улучшил свой счет до 14-0 (6 нокаутов).

Монтойя, выносливый боец ​​из Мехикали, Мексика, завоевал симпатии поклонников в со-главном событии ProBox TV, несмотря на то, что его рекорд снизился до 23-7-1 (14 нокаутов).

На протяжении большей части боя Монтойя действовал по схеме: медленными ударами он бросался вперёд, что приводило к контратакам со стороны левши Цэндбаатара. Казалось, темп боя был слишком высоким, чтобы кто-либо мог пробить его контратаками, но 29-летний Цэндбаатар, казалось, уверенно использовал все возможности, нанося контрудары левой рукой.

Цэндбаатар нанёс свой самый эффективный удар в четвёртом раунде, когда контратака левой застала Монтойю врасплох, ошеломив его в конце раунда. Правый хук также оказался очень эффективным для Цэндбаатара, поскольку Монтойя не смог его предвидеть.

В восьмом раунде Цэндбаатар больше сосредоточился на корпусе, стремясь ослабить Монтойю и досрочно остановить его. Темп начал сказываться на Монтойе, чья спина впервые за раунд коснулась канатов. Несмотря на победу, Цэндбаатар не желал сдаваться, вынуждая Монтойю прижиматься к канатам ударами по корпусу и цепляющими ударами левой, которые часто заставляли его стоять слишком высоко, чтобы защищаться.

Поражение замедлило тот импульс, который Монтойя набрал, когда год назад он победил бывшего обладателя титула чемпиона мира Джозефа Диаса-младшего раздельным решением судей.

Промоутером монгольского боксера является компания DiBell Entertainment.

