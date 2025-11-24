Экспорт гребенного кашемира из Монголии вырос в 4.6 раза за 10 месяцев

CentralAsia (MNG) - По официальным данным, опубликованным Национальным статистическим управлением (НСУ) в четверг, за первые десять месяцев 2025 года Монголия экспортировала 2976 тонн гребенного кашемира на сумму $244.1 млн.

В рамках общенациональной кампании «Белое золото», инициированной президентом Хурэлсухом Ухнаа и реализуемой правительством Монголии, планируется инвестировать в общей сложности ₮198 млрд ($57.5 млн) в увеличение мощностей заводов по переработке кашемира в стране.

В результате к 2028 году планируется довести первичную переработку кашемира на внутреннем рынке до 100 процентов, а глубокую переработку кашемира — до 40 процентов.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, прогнозируется, что доходы страны от экспорта кашемира достигнут около $700 млн.

В настоящее время в Монголии действует около 50 предприятий с установленной мощностью переработки 119 тыс. тонн гребенного кашемира

