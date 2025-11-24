ОБСЕ укрепляет потенциал Монголии по противодействию рискам коррупции и отмывания денег

«Мы поддерживаем Монголию в укреплении ее регуляторного и следственного потенциала в отношении виртуальных активов, помогая обеспечить более безопасную и прозрачную финансовую среду для всех»

Двухдневный семинар ОБСЕ, состоявшийся 13 и 14 ноября в Улан-Баторе, объединил 27 представителей Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC), Комиссии по финансовому регулированию, правоохранительных органов, финансовых учреждений и других соответствующих ведомств с целью укрепления национального потенциала в борьбе с рисками отмывания денег, связанными с виртуальными активами и финансами на основе блокчейна.

Мероприятие было посвящено практическим аспектам соблюдения нормативных требований, надзора и расследований, связанных с виртуальными активами. Участники получили практический опыт использования инструментов аналитики блокчейна и изучили нормативные и институциональные подходы к снижению возникающих рисков. В ходе обсуждения были рассмотрены передовой опыт финансовых учреждений в обслуживании бизнеса, связанного с виртуальными активами, подходы к комплексной проверке и мониторингу транзакций в цепочке, а также важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией в борьбе с незаконным финансированием.

«Мы поддерживаем Монголию в укреплении ее регуляторного и следственного потенциала в отношении виртуальных активов, помогая обеспечить более безопасную и прозрачную финансовую среду для всех», — отметил Зураб Саникидзе, старший сотрудник и руководитель проектов в ОБСЕ

«Монголия продолжает принимать меры в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Эта поддержка актуальна, поскольку сфера виртуальных активов продолжает развиваться и предъявляет новые вызовы», — подчеркнул в своём вступительном слове Жаргалбаатар Чимэддорж, руководитель отдела расследований и старший комиссар IAAC.

В ходе обсуждений также обсуждались вопросы надзора за криптовалютными компаниями в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в соответствии с Регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCA), сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, а также эффективных механизмов коммуникации для сообщения о нарушениях и заморозки криптоактивов.

Семинар был организован Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами». Проект финансируется правительствами Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании и США.

