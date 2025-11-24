Один из ветеранов интеллектуального спорта Монголии выиграл азиатский турнир по покеру

Хатанбаатар Хандсурэн

Asian Poker Tour (APT) — ведущая серия покерных турниров в Азии. Asian Poker Tour (APT) Super Hyper Turbo проходит в Тайбэе с 14 по 30 ноября.

Хатанбаатар Хандсурэн принял участие в турбо-турнире по безлимитному холдему (NLH) и выиграл турнир, совершив ставку в размере 128 822 тайваньских долларов. Следом за ним Эйке Сорен Струс из Камбоджи выиграл 92 700 тайваньских долларов, а Чунгван Ли из Южной Кореи выиграл 60 300 тайваньских долларов. Призовой фонд турнира составил 441 622 тайваньских доллара.

Asian Poker Tour (Азиатский покерный тур) был основан в 2006 году. К настоящему времени APT организовал более 110 крупных турниров и множество небольших, преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тур проходил на Филиппинах, в Макао, Южной Корее, Камбодже, Вьетнаме, Индии, Китае, Австралии, Лондоне, Новой Каледонии и на Маврикии. Общий призовой фонд турниров APT, выплаченный игрокам, превысил $50 млн.

Азиатский покерный тур был основан в 2006 году компанией Capital Events Pte, базирующейся в Сингапуре.

В 2008 году APT была приобретена компанией AsianLogic, но Capital Events Pte продолжит проводить тур, который недавно включил в себя Korean Professional Poker Tour, и останется его акционером. Согласно соглашению, AsianLogic будет управлять проведением онлайн- и офлайн-турниров APT, а также получит контроль над брендом и URL-адресами APT, что предоставит компании доступ к базе данных APT, что, как надеется компания, поможет привлечь игроков на свои покерные сайты.

В июне 2022 года компания APT Events Private Limited приобрела Asian Poker Tour и планирует расширить своё присутствие за пределы Азии. Однако ветеран APT Ллойд Фонтильяс продолжит исполнять обязанности генерального менеджера и исполнительного директора турниров, выполняя дополнительные обязанности.

