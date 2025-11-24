Монголия и Болгария подписали соглашения о дорожном и воздушном транспорте

Заместитель министра транспорта Димитар Недялков (справа) и посол Монголии в Болгарии Саянаа Лхагвасурэн

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Димитр Недялков и посол Монголии в Болгарии г-жа Саянаа Лхагвасурэн подписали Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов и Соглашение о воздушном транспорте, говорится в пресс-релизе Министерства транспорта Болгарии в пятницу.

«Эти два соглашения закладывают основу для прямого транспортного сообщения между нашими двумя дружественными странами. Они создадут благоприятные условия для мобильности, торговли и экономического роста, сближая наши страны, несмотря на географическую удалённость», — сказал Недялков.

Он отметил, что соглашения создадут благоприятные условия для транспортных операторов и обеспечат прозрачные и равные правила для всех заинтересованных сторон.

По словам Недялкова, подписанные соглашения открывают новую главу в транспортных отношениях между Болгарией и Монголией и укрепят связи между людьми и бизнесом обеих стран.

