Добыча золота: монголки лидируют в безртутной добыче полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) - Малонаселенная, но богатая полезными ископаемыми Монголия сильно зависит от добычи природных ресурсов, а неформальная добыча полезных ископаемых уже давно представляет собой проблему для властей. Хотя открытие золота в Баруунхараа представляло собой новый источник дохода, методы его добычи привели к непредвиденным последствиям, а сектор стал крупнейшим источником загрязнения ртутью в мире. Это привело к повсеместному загрязнению воздуха и воды, а также деградации земель, в том числе важных пастбищ в Монголии.

В начале 2000-х годов монгольских старателей называли «ниндзя» за зеленые кастрюли, которые они носили с собой и которые напоминали панцири черепашек-ниндзя.

Туяа Дамдинжамц — одна из «ниндзя», возглавляющая горнодобывающее партнерство «Шижир Хишиг» (SKP), расположенное в аймаке Сэлэнгэ в Монголии. Имея непосредственный опыт работы в этом секторе, она основала SKP вместе с 700 другими кустарными старателями, которые официально зарегистрировали бизнес и начали организовывать обучение для старателей, а также помогать им официально создавать кооперативы. SKP начала работать с проектом planetGOLD в Монголии, который возглавляет ЮНЕП при финансовой поддержке ГЭФ, а ЮНИДО руководит демонстрацией технологий без использования ртути и усовершенствованными методами добычи полезных ископаемых.

«Многие женщины были вовлечены в эту работу, а отцы даже приводили своих детей на места добычи полезных ископаемых», — рассказывает Туяа. «Ртуть была единственным доступным методом извлечения золота и продавалась в маленьких пузырьках прямо на прилавках продуктовых магазинов».

Права человека и гендерное равенство были краеугольными камнями проекта planetGOLD, для обсуждения связанных с этим вопросов был создан Гендерный комитет, а также проведено обучение по обеим темам. Интересно, что участие женщин, особенно на руководящих должностях, по-видимому, растет в секторе, где традиционно доминируют мужчины. Туяа связывает это с растущей формализацией сектора и сопутствующей потребностью в широком спектре навыков: от посредничества в конфликтах и ​​построения сообщества до финансового управления.

В сложных экономических условиях проект planetGOLD стремился продемонстрировать, что экологические проблемы при добыче полезных ископаемых методом АМДЗ можно решить с помощью эффективных и экологически безопасных технологических решений в области переработки руды, которые также являются финансово устойчивыми и доступными.

Этот проект вывел технологию переработки золотосодержащей руды в Монголию на новый уровень», — говорит Туяа. «Эта технология экономит время, трудозатраты, экономически эффективна и затрагивает всех участников отрасли».

Благодаря использованию более современного оборудования увеличивается скорость извлечения золота, что позволяет горнякам получать больший доход. ЮНИДО помогла построить два завода в сомоне Мандал (субпровинции) и деревне Тунхэл в аймаке Сэлэнгэ, а также укрепила наращивание потенциала, разработав учебные программы, проведя семинары и подготовив ряд исследований по безртутным методам работы и другим вопросам.

Татар С.Майдар

