Станет ли новый железнодорожный проект в Монголии новой угрозой для снежных барсов?

CentralAsia (MNG) -

Монголия объединяется для борьбы с новыми угрозами снежным барсам

Спустя почти два десятилетия отсутствия общенациональной встречи сообщество снежных барсов Монголии недавно собралось вместе, чтобы ответить на неотложный вопрос: угрозы, с которыми сталкиваются эти кошки, кардинально изменились, и поэтому должны измениться и меры реагирования.

5 сентября в Улан-Баторе (Монголия) прошел Национальный форум по сохранению снежного барса. Этот важнейший саммит был созван Министерством окружающей среды и изменения климата, WCS Mongolia и нашим партнером, Фондом сохранения снежного барса (SLCF). В форуме приняли участие более 130 заинтересованных сторон, включая экспертов из одиннадцати стран ареала. Мероприятие подчеркнуло как прогресс, достигнутый с момента проведения последней национальной встречи в 2008 году, так и необходимость улучшения координации в будущем.

«За последние 4–5 лет участились случаи встреч со снежными барсами, конфликтов из-за домашнего скота и нерегулируемого туризма в местах обитания снежных барсов», — объясняет Пурэвжав (Пуужий) Лхагважав, исполнительный директор SLCF Монголии. «Этот форум был организован, поскольку возникла острая необходимость в том, чтобы организации, занимающиеся сохранением снежного барса, и Министерство собрались в одной комнате и обсудили вопросы политики».

Монголия играет решающую роль в сохранении этого величественного вида, поскольку ее популяция снежного барса занимает второе место после Китая.

Однако опасности, с которыми сегодня сталкиваются снежные барсы Монголии, кардинально отличаются от тех, что были два десятилетия назад. Линейная инфраструктура превратилась в серьезную новую угрозу, особенно в связи с тем, что Монголия предлагает новый амбициозный проект. Железнодорожная сеть, соединяющая запад и восток и продолжающая существующую линию север-юг, вероятно, окажет влияние на значительную часть среды обитания снежного барса в стране. Что особенно важно, эта связь может оказаться под угрозой, если новые инфраструктурные проекты не смогут поддерживать коридоры среды обитания, причем этот риск увеличивается из-за низкого генетического разнообразия кошек.

Помимо физических угроз, таких как инфраструктура, на форуме обсуждалась менее очевидная, но не менее важная проблема: как координировать обширные данные о снежном барсе, которые сейчас собираются по всей Монголии.

Двадцать лет назад данных о снежных барсах было мало. Учёные пытались понять основы их экологии. За последние два десятилетия мы накопили обширные знания о поведении и экологии снежных барсов, включая использование ими местообитаний, размер участка, питание и особенности устройства берлог. Этот прогресс воплотился в важные меры по охране природы, в частности, в успешную защиту почти 900 000 гектаров среды обитания снежного барса в монгольской Южной Гоби.

Однако успех поставил перед защитниками снежного барса новую задачу: теперь исследования и мониторинг по всей стране проводят несколько организаций, не имея централизованной координации. Этот форум предоставил возможность наладить координацию и сформулировать общее видение будущего этого вида. Для решения вопросов оценки популяции, борьбы с нерегулируемым туризмом и других проблем, требующих участия многих заинтересованных сторон по всей стране, потребуются совместные усилия.

Для решения этих вопросов Национальный форум по снежному барсу провёл три заседания в рамках секционных групп: «Национальная координация мониторинга и исследований», «Природоохранная деятельность на уровне общин и нерегулируемый туризм», «Влияние линейной инфраструктуры и коридоры дикой природы». Участники обсудили конкретные планы по укреплению существующих национальных систем мониторинга и определению ключевых коридоров для охраны.

Форум завершился официальным запуском национальной сети по сохранению снежного барса, определяющей единый курс на будущее. Эта новая центральная сеть будет координировать всю деятельность и исследования по сохранению вида, гарантируя, что будущие действия и политические решения будут основываться на самых достоверных научных данных.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения