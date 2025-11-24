В Женеве завершились переговоры украинской и американской делегаций

CentralAsia (CA) - В результате переговоров делегаций Украины и США в Женеве стороны разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», говорится в совместном заявлении Вашингтона и Киева, опубликованного Белым домом и офисом украинского президента.

В переговорах от США участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сказано в другом сообщении Белого дома по итогам переговоров.

В публикации говорится, что переговоры были конструктивными, целенаправленными и основанными на уважении, «что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира». Также Вашингтон и Киев сошлись в позиции, что любое будущее соглашение должно поддерживать суверенитет Украины и «обеспечивать устойчивый и справедливый мир».

Как сказано в заявлении Белого дома, украинская сторона подтвердила, что в ходе встречи тщательно рассматривали все основные проблемы — гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет. Представители Киева выразили признательность за «структурированный подход, который позволил учесть их замечания в каждом компоненте формирующейся основы урегулирования».

Согласно заявлению Белого дома, украинская сторона после представленных на встрече изменений и разъяснений сочла, что нынешний проект мирного плана отражает национальные интересы Украины и обеспечивает «надежные и осуществимые механизмы для обеспечения безопасности Украины как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе».

«Они подчеркнули, что усиленная архитектура гарантий безопасности в сочетании с обязательствами по ненападению, энергетической стабильности и реконструкции в значительной степени отвечает их основным стратегическим требованиям», — сказано в публикации.

Украинская делегация выразила благодарность США и Трампу за усилия, направленные на урегулирование конфликта. Стороны договорились продолжить работу над совместными предложениями в ближайшие дни, а также поддерживать «тесный контакт» с европейскими партнерами.

«Окончательные решения в рамках этого процесса будут приняты президентами Украины и Соединенных Штатов. Обе стороны подтвердили свою готовность продолжать совместную работу по установлению мира, который обеспечит безопасность, стабильность и восстановление Украины», — говорится в заявлении.

В мирном плане США, полный текст которого был опубликован депутатом Рады Алексеем Гончаренко и Axios, было 28 пунктов. Он подразумевал, среди прочего, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Херсон и Запорожье получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Как писал Bloomberg, Украина и ее европейские союзники настаивают на том, чтобы Киев и Москва обсуждали территориальные вопросы после прекращения огня.

Рубио заявил, что по согласованию с украинской стороной после переговоров США обсудят результаты с Россией, отметив, что у Москвы есть «право голоса» в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин сообщал, что Вашингтон передал Москве свой проект мирного плана, но обсуждения не было, поскольку США не получили одобрения от Украины. По словам Путина, американский план может стать основой для урегулирования.