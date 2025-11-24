Монголия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании для углубления финансового сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Министр финансов Монголии Жавхлан Болд и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в ходе встречи глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве 18 ноября 2025 года подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению двустороннего сотрудничества в финансовой сфере.

Министр Силуанов выразил готовность России к углублению сотрудничества с Монголией в финансовой сфере, отметив возможности для совместных инициатив, таких как цифровизация процесса планирования и утверждения бюджета и применение искусственного интеллекта (ИИ) в управлении государственными финансами. Он отметил, что Россия готова поделиться своим институциональным опытом в этих областях, опираясь на опыт аналогичного партнерства с другими странами.

Министр Жавхлан подтвердил заинтересованность Монголии в обмене опытом в области цифрового бюджетирования и фискальных инструментов на основе ИИ, подчеркнув приверженность страны продвижению реформ финансового рынка посредством международного сотрудничества.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании, официально закрепляющий сотрудничество в обозначенных приоритетных областях. Стороны также подтвердили свою приверженность реализации договорённостей, достигнутых на уровне министров и глав правительств между Монголией и Российской Федерацией.

Помимо фискальной модернизации, министры договорились содействовать взаимному развитию туризма, упрощению систем трансграничных платежей и расширению торговых потоков. Обсуждения также затронули стратегические аспекты финансового сотрудничества, такие как содействие реализации совместных инвестиционных проектов и расширение взаимодействия с международными финансовыми институтами.

