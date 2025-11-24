Нью-Дели накрыл смог, что вызывает ухудшение самочувствия у 34 млн жителей

В первые часы ноября вокруг знаменитого Красного форта в Дели опускается смог

CentralAsia (CA) - В столице Индии вновь наступил сезон смога — воздух темнеет, тяжелеет, вызывает першение в горле и серьёзно ухудшает самочувствие 34 млн жителей мегаполиса.

Как сообщает CNN, загрязнение воздуха так долго было проблемой в индийской столице, что знаменитый Красный Форт города почернел, что стало внешним признаком растущего кризиса в сфере здравоохранения и политики, который теперь выводит разгневанных жителей на улицы.

«Я просто хочу снова дышать», — сказала 33-летняя Софи на акции протеста у Ворот Индии в Дели в начале этого месяца. «Похоже, нет политической воли решить эту проблему», — добавила она, окруженная десятками протестующих в масках и с небулайзерами.

Сменявшие друг друга правительства Дели разрабатывали планы по борьбе с загрязнением воздуха еще в 1996 году, однако спустя десятилетия воздух остается опасно вредным для здоровья, особенно в это время года, когда холодный воздух задерживает дым и испарения от фейерверков, сжигания урожая и интенсивного городского движения.

Борьба за очистку воздуха в Индии резко контрастирует с ситуацией в соседнем Китае, где многомиллиардные и многолетние усилия по борьбе с печально известным загрязнением неба принесли значительные плоды.

Правительство Нью-Дели, возглавляемое партией «Бхаратия Джаната» (БДП), настаивает на принятии мер и в прошлом месяце начало дорогостоящий — и безуспешный — эксперимент по засеву облаков с целью очистки токсичного воздуха.

По данным IQAir, уровень загрязнения в настоящее время находится на «опасном» уровне, что регулярно помещает Дели на первое место в списке крупнейших городов мира с наихудшим качеством воздуха.

«Представьте себе, какое воздействие это оказывает на лёгкие ребёнка», — сказала доктор Вандана Прасад, педиатр, участвовавшая в акции протеста. «В таких условиях дети вынуждены ходить в школу, и даже маски не рекомендуются детям младше 12 лет», — добавила она.

«Мы буквально убиваем наших детей».

9 ноября протестующие собрались возле Ворот Индии в Нью-Дели, чтобы призвать правительство принять меры в связи с ростом загрязнения возду

Неудачные попытки засеять облака

В конце прошлого месяца в небе над городом пролетали небольшие самолеты, запуская осветительные ракеты в облака, чтобы распылить в них небольшое количество соединений йодида серебра и хлорида натрия.

Индия использовала технологию засева облаков для вызывания дождя в других частях страны, но никогда не использовала её для борьбы с загрязнением. Это часть дорогостоящего обещания, данного партией «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) премьер-министра Нарендры Моди, которая пришла к власти в Нью-Дели в начале этого года.

«Я хочу сообщить гражданам Дели, что правительство установило на высотных зданиях пушки для борьбы со смогом, провело борьбу с пылью с помощью разбрызгивателей воды, мы следим за ходом строительства», — заявил министр окружающей среды Манджиндер Сингх Сирса.

Однако «ущерб, нанесенный десятью годами, невозможно исправить за 7 месяцев», добавил Сирса, попытавшись переложить вину на предыдущее правительство.

Строящиеся высотные здания окутаны густым смогом 29 октября 2025 года в Нойде, пригороде Нью-Дели, Индия

По словам Маниндры Агарвала, директора Индийского технологического института (ИИТ) в Канпуре, который работал с правительством над проектом по засеву облаков, три попытки засеивания облаков в прошлом месяце «не увенчались успехом», поскольку в воздухе не было достаточного количества осадков.

Учёные утверждают, что засев облаков может вызвать дождь только при наличии достаточного количества влаги в атмосфере. В день испытаний влажность составляла около 15%, сообщил Агарвал.

Было запланировано провести еще два испытания, однако их пришлось отложить, отчасти из-за недостаточного количества влаги в облаках, говорится в заявлении IIT Kanpur.

20 октября столицу окутал густой слой смога после того, как жители праздновали Дивали, запуская фейерверки в честь индийского фестиваля огней. В связи с ухудшением качества воздуха правительство Дели дало добро на посев облаков, несмотря на предупреждения экспертов о низкой вероятности успеха.

Верующие индуисты поклоняются богу Солнца на берегах реки Ямуны туманным утром в Нойде 28 октября 2025 года.

«Эффективный засев облаков требует особых облачных условий, которые обычно отсутствуют в холодные и сухие зимние месяцы в Дели», — сообщили эксперты в письме министру окружающей среды.

«Даже при наличии подходящих облаков сухой атмосферный слой под ними может привести к испарению любых образовавшихся осадков до того, как они достигнут поверхности», — говорится в письме Индийского метеорологического департамента, Комиссии по управлению качеством воздуха в столичном регионе (NCR) и прилегающих районах, а также Центрального совета по контролю за загрязнением окружающей среды.

«Это, честно говоря, худший из возможных вариантов борьбы с загрязнением воздуха», — заявил CNN М. Радживан, бывший секретарь Министерства наук о Земле. По его словам, даже если бы засев облаков удался, это было лишь временное решение, которое сократило загрязнение на пару дней, а не решило корень проблемы.

CNN обратился за комментариями к главному министру Дели и министру окружающей среды.

Красный Форт становится черным

Масштаб проблемы Дели можно оценить по стенам Красного форта, получившего свое название от красного песчаника, который использовался при строительстве сооружения в 1600-х годах.

В исследовании, опубликованном ранее в этом году, отмечается, что на 20-метровых стенах Красного форта образуются «черные корки» из «аморфного углерода и различных тяжелых металлов», обнаруженных в атмосфере.

«Учитывая тревожную ситуацию с качеством воздуха в Дели, изучение таких важных памятников, как Красный форт, имеет решающее значение для разработки эффективной политики и мер по охране природы», — говорится в исследовании.

«Конечно, форт погрузился во тьму», — сказал 64-летний Раман, назвавший только одно имя и проработавший на форте четыре года.

«Как же иначе, учитывая уровень загрязнения в Дели? Там столько пыли. Всего один день на улице, приходишь домой, умываешься и видишь, сколько чёрной грязи с тебя сходит».

«Я помню, как увидел Красный форт во время своей первой поездки в Дели лет 30 назад, — сказал Раман. — Тогда он определённо был гораздо краснее. Больше напоминал цвет яблока. А теперь это яблоко сгнило».

Ранее в этом месяце в Верховный суд Индии была подана петиция с просьбой объявить загрязнение воздуха «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения» и призвать суд проконтролировать новую стратегию борьбы с загрязнением, чтобы она была реализована своевременно.

Петиция, поданная от имени Люка Коутиньо, эксперта по здоровому образу жизни, возглавившего движение Моди Fit India, обвиняет правительство в неспособности бороться с источниками промышленного загрязнения и в том, что оно тратит слишком мало на сокращение выбросов от транспортных средств.

«Временные меры, такие как распылители тумана, противосмоговые пушки и испытания искусственного дождя, могут обеспечить символическое успокоение, но мало что делают для сокращения выбросов у источника», — говорится в петиции.

Между тем, согласно отчётам, миллионы смертей за последние три года в Индии связаны с загрязнением воздуха. Согласно отчёту о состоянии мирового воздуха за 2025 год, в 2023 году на Индию приходилось почти 30% смертей в мире, связанных с загрязнением воздуха.

«Продолжительность нашей жизни сокращается на 5–10 лет, но правительство ничего не делает по этому поводу», — говорит Прасад, педиатр, которая, по ее словам, видит в своей клинике трехлетних детей, страдающих от «кашля, который никогда не проходит».

Прасад не умаляет важности личной ответственности. «У моих соседей только что родился ребёнок, и они жгли крекеры в честь этого события. Мне хотелось подойти и сказать им, что хотя бы ради вашего ребёнка вам вообще не стоит жечь крекеры», — рассказала она CNN.

Протест у Ворот Индии продлился недолго. Протестующие, включая женщин и детей, были задержаны за отсутствие разрешения на проведение демонстрации. Некоторые рассказали, что их силой посадили в полицейские машины, а затем отпустили на окраине Дели. CNN обратился за комментариями в полицию Дели.

Поскольку в прошлый вторник уровень загрязнения воздуха в Дели ухудшился с «очень плохого» до «серьезного», правительство приняло усиленные меры по контролю загрязнения в рамках своего Плана действий по поэтапному реагированию.

В рамках этой меры школы до 5-го класса работают в «гибридном» режиме: часть занятий проводится онлайн, а часть — очно. Всё необязательное строительство приостановлено, а наиболее загрязняющим окружающую среду транспортным средствам запрещён въезд на дороги на время действия этой меры.

Протестующие утверждают, что неоднократно направляли запросы на встречу с главным министром Дели, но все они были отклонены. Они утверждают, что отказ правительства взаимодействовать с ними вынудил их выйти на улицы, и они не собираются отступать.

«Мы здесь протестуем, потому что это наш долг — высказаться», — сказал врач Прасад на одном из как минимум трёх протестов, проведённых в этом месяце. «Надеюсь, правительство прислушается».