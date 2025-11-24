В Нигерии число похищенных школьников выросло до более чем 300

CentralAsia (CA) - В общей сложности 303 школьника и 12 учителей были похищены вооруженными людьми во время нападения на школу Святой Марии — католическое учебное заведение в штате Нигер на севере центральной части Нигерии. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила Христианская ассоциация Нигерии (CAN), обновив прежние данные о 215 похищенных детях, передает Associated Press.

Корректировка данных была сделана «после проверки и проведения окончательной переписи», говорится в заявлении, опубликованном преосвященным Булусом Даува Йоханной, председателем отделения CAN в штате Нигер, который посетил школу в пятницу, 21 ноября.

Он сообщил, что еще 88 учеников «также были захвачены после попытки убежать» во время нападения. Среди похищенных — мальчики и девочки в возрасте от 10 до 18 лет.

Похищение в удаленном сообществе Папири штата Нигер произошло через четыре дня после того, как 25 школьниц были похищены при схожих обстоятельствах в городе Мага соседнего штата Кебби, расположенного в 170 километрах.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за похищения, а власти сообщили, что для спасения детей были задействованы тактические подразделения совместно с местными охотниками.

Йоханна назвал ложным заявление правительства штата о том, что школа якобы возобновила обучение, несмотря на ранее изданное распоряжение временно закрыть школы в этой части штата Нигер из-за угроз безопасности.

«Мы не получали никаких уведомлений. Это, должно быть, попытка задним числом переложить вину», — сказал он, призвав семьи «сохранять спокойствие и молиться».

Похищения школьников стали характерной чертой проблем с безопасностью в самой густонаселенной стране Африки. Вооруженные бандгруппы часто рассматривают учебные заведения как «стратегические» цели для привлечения большего внимания.

ЮНИСЕФ сообщил в прошлом году, что лишь 37% школ в 10 наиболее пострадавших от конфликтов штатах имеют системы раннего предупреждения для обнаружения угроз.

Штат Нигер теперь закрыл все школы в качестве меры предотвращения дальнейших похищений. Решение было принято для защиты жизни и имущества, сообщил журналистам губернатор штата Нигер Умар Багo в субботу, 22 ноября, после встречи с силовыми структурами в городе Минна.

«Сегодня было решено закрыть все школы в штате Нигер. Все школы закрыты до дальнейшего уведомления. Мы объявили рождественские каникулы для всех учебных заведений штата Нигер», — заявил Багo.

В начале ноября президент США Дональд Трамп пригрозил направить военных в Нигерию. Глава Белого дома обвинил власти самой населенной страны Африки в бездействии в борьбе с якобы целенаправленными убийствами христиан. Нигерийский президент Тинубу отверг обвинения в адрес своей страны. На севере Нигерии преобладают мусульмане, на юге живут преимущественно христиане.