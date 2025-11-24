The Telegraph и Reuters опубликовали европейский мирный план по Украине — альтернативу американскому

CentralAsia (CA) - Британская газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, подготовленный Великобританией, Францией и Германией в качестве альтернативы американскому. Он составлен на основе плана США, но в некоторых пунктах существенно отличается.

Одно из ключевых отличий — требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Кроме того, европейский план не запрещает Украине вступать в НАТО (окончательное решение предлагается принять после «консенсуса внутри альянса»), а также подразумевает, что российские активы останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный военными действиями.

Полный текст европейского плана:

1. Суверенитет Украины будет подтверждён.

2. Между Россией, Украиной и НАТО будет достигнуто всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначные моменты последних 30 лет будут урегулированы.

3. [Пункт три из предложения США удалён. Он гласил: «Будет ожидание, что Россия не будет вторгаться к своим соседям, а НАТО не будет расширяться дальше».]

4. После подписания мирного соглашения состоится диалог между Россией и НАТО для урегулирования всех вопросов безопасности и создания среды деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для будущего экономического взаимодействия.

5. Украина получит надёжные гарантии безопасности.

6. Численность вооружённых сил Украины в мирное время будет ограничена 800 000 военнослужащих.

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса всех членов НАТО, которого в настоящее время нет.

8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе свои войска в Украине в мирное время.

9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.

10. Гарантии США, аналогичные статье 5 НАТО:

a. США получат компенсацию за предоставление таких гарантий.

b. Если Украина вторгнется в Россию, она лишается гарантий.

c. Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного координированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, а любое признание новых территорий и другие выгоды по соглашению будут отменены.

11. Украина имеет право претендовать на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ на европейские рынки на период оценки её заявки.

12. Комплексный глобальный пакет восстановления Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, включая технологии, дата-центры и инициативы в области ИИ.

b. Партнёрство США и Украины по восстановлению, развитию, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению и модернизации территорий, пострадавших от войны, включая города и жилые районы.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добычу полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Специальный пакет финансирования от Всемирного банка для ускорения этих усилий.

13. Постепенная реинтеграция России в мировую экономику:

a. Ослабление санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.

b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией для развития совместных проектов в энергетике, добыче ресурсов, инфраструктуре, ИИ, дата-центрах, редкоземельных металлах, Арктике и других сферах.

c. Россия будет приглашена обратно в G8.

14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

15. Будет создана совместная рабочая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для продвижения и соблюдения всех положений соглашения.

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину.

17. США и Россия договорятся о продлении договоров по контролю над ядерным распространением, включая «Fair Start».

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.

19. Запорожская АЭС будет перезапущена под надзором МАГАТЭ, а вырабатываемая энергия будет распределяться поровну — 50 на 50 между Россией и Украиной.

20. Украина примет нормы ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

21. Украина обязуется не возвращать оккупированные территории военным путём. Переговоры о территориальных обменах начнутся с линии соприкосновения.

22. После достижения договорённостей о будущих территориальных параметрах Россия и Украина обязуются не изменять их силой. Гарантии безопасности не будут действовать в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр в коммерческих целях; будут заключены соглашения о свободном проходе зерновых грузов через Чёрное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:

a. Все оставшиеся пленные и тела погибших будут обменены по принципу «всех на всех».

b. Все гражданские заключённые и заложники, включая детей, будут возвращены.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут предусмотрены меры для помощи жертвам конфликта.

25. Украина проведёт выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

26. Будут предусмотрены меры по поддержке жертв конфликта.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его исполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством Дональда Трампа. За нарушения предусмотрены санкции.

28. После согласия всех сторон с этим меморандумом незамедлительно вступит в силу прекращение огня, когда обе стороны отойдут на согласованные позиции для начала реализации соглашения. Параметры прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы сторонами под контролем США.