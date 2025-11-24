экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль ликвидировал начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

CentralAsia (CA) -  Израиль нанес авиаудар по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб исполняющий обязанности начальника штаба группировки «Хезболла» Али Табатабаи. Год назад стороны подписали соглашение о прекращении огня при посредничестве США.

«Мы нанесли удар по самому высокопоставленному командиру террористической организации "Хезболла". Цель удара заключалась в том, чтобы помешать организации еще больше укрепить свои возможности и нанести точный удар по тем, кто пытается причинить вред Государству Израиль»,— написано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В заявлении ЦАХАЛа также указано, что Али Табатабаи командовал большинством подразделений» «Хезболлы» и «упорно трудился над восстановлением их готовности к войне с Израилем».

«Хезболла» подтвердила смерть Табатабаи, назвав его «великим командиром джихадистов», передает Reuters.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара погибли пять человек и 28 получили ранения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com