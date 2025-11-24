Туркменистан признали мировым лидером по выбросам метана на нефтегазовых объектах

CentralAsia (TM) - Туркменистан занял лидирующие позиции в рейтинге объектов нефтегазового сектора, на которых зафиксированы наиболее объемные выбросы загрязняющего атмосферу метана. Соответствующий список опубликован на сайте проекта Stop Methane, реализуемого экспертами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).

Аналитики научной организации отмечают, что составили рейтинг на основе спутниковых данных, полученных в период с 1 января по 12 ноября текущего года. Здесь учтены месторождения, на которых в определенный период времени, наблюдались наибольшие показатели по выбросам метана.

Как уточнили экологи, в списке представлены локации с выбросами вредных веществ в пределах от 3,7 до 10 тонн в час. Чаще всего такая ситуация фиксировалась на промышленных объектах, расположенных в Туркменистане — вблизи городов Эсенгулы и Туркменабат Балканского велаята (области).

В целом, из 25 мест в рейтинге эта центральноазиатская республика занимает 17 строчек. Как подчеркивают эксперты, в списке представлены лишь несколько стран. Помимо Туркменистана это — Венесуэла, Иран, Пакистан и США.

Представители организации Stop Methane сообщают, что для исследований использовали информацию о более 3000 метановых шлейфов, наблюдаемых на около 2000 объектах нефтегазового сектора по всему миру. Данные были взяты из проекта по космическому мониторингу снимков, сделанных американским спутником Tanager-1. Подчеркивается, что указанный аппарат фиксирует ключевые локации планеты, где ведется добыча нефти и природного газа.

Также специалисты напомнили, что выбросы вредных веществ вносят заметный «вклад» в загрязнение воздуха и процесс глобального потепления. Например, источник, выбрасывающий 5 тонн метана в час (этот объект находится в середине рейтинга) в течение года отравляет атмосферу как миллион внедорожников или одна крупная угольная электростанция.

Проблема с выбросами метана в Туркменистане не теряет актуальность на протяжении десятков лет. Так, еще в 2019 году международные экологи обнародовали исследование, из которого следует, что утечки метана на нефтегазовом месторождении Корпедже на западе республики эквивалентны загрязнению, наносимому окружающей среде миллионом автомобилей.

Вместе с тем власти страны стараются бороться с пагубным явлением, периодически заявляя о достигнутых успехах. В частности, в апреле текущего года на форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация во имя общего процветания» президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассказал, что только к концу 2024 года выбросы метана были сокращены на 11%, что выше запланированного уровня.