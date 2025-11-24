экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев принял верительные грамоты у послов шести стран, в том числе Кыргызстана

CentralAsia (KZ) -  В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послами шести стран.

Верительные грамоты вручили:

  • посол Израиля Йоав Быстрицки;
  • посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев,
  • посол Кубы Альфредо Федел Ниевес Портуондо,
  • посол Ливана Джордж Абу Зейд,
  • посол Зимбабве Марк Грей Маронгве,
  • посол Сомали Фатхудин Али Мохамед.

В своём приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами. 

Глава государства проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок». В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в стране и заявил о готовности Казахстана оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.

