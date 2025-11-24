Токаев принял верительные грамоты у послов шести стран, в том числе Кыргызстана
CentralAsia (KZ) - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послами шести стран.
Верительные грамоты вручили:
- посол Израиля Йоав Быстрицки;
- посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев,
- посол Кубы Альфредо Федел Ниевес Портуондо,
- посол Ливана Джордж Абу Зейд,
- посол Зимбабве Марк Грей Маронгве,
- посол Сомали Фатхудин Али Мохамед.
В своём приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.
Глава государства проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок». В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в стране и заявил о готовности Казахстана оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.
