Токаев принял верительные грамоты у послов шести стран, в том числе Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву послами шести стран.

Верительные грамоты вручили:

посол Израиля Йоав Быстрицки;

посол Кыргызстана Кудайберген Базарбаев,

посол Кубы Альфредо Федел Ниевес Портуондо,

посол Ливана Джордж Абу Зейд,

посол Зимбабве Марк Грей Маронгве,

посол Сомали Фатхудин Али Мохамед.

В своём приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

Глава государства проинформировал участников церемонии о целях и задачах внутриполитического курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок». В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в стране и заявил о готовности Казахстана оказывать всестороннюю поддержку в их деятельности.

