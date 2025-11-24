«РБК-Украина»: Украина и США согласовали «большинство пунктов» мирного плана. Вопросы территорий и вступления в НАТО будут обсуждать Зеленский и Трамп

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Украинской и американской делегациям на встрече в Женеве удалось согласовать большинство пунктов мирного плана США, а значительную часть спорных — скорректировать, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

К спорным, по информации издания, отнесены вопросы численности ВСУ, вопрос контроля над Запорожской АЭС, а также формат обмена пленными и заключенными. Пункты о территориях и о том, чтобы прописать в Конституции невступление Украины в НАТО, по данным «РБК-Украина», делегации договорились «вынести за скобки». Они должны обсуждаться на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По словам источников «РБК-Украина», если в ближайшее время Киев и Вашингтон согласуют план, а США утвердит с европейскими партнерами те пункты, которые касаются их напрямую, то дальше американские переговорщики поедут убеждать Россию «кнутом и пряником».

Один из собеседников «РБК-Украина» также рассказал, что американская делегация во главе с министром армии Дэниэлом Дрисколлом изначально привезла мирный план в Киев с ультиматумом: «Если до 27 ноября вы не поддержите этот план — дальше, пожалуйста, сами с европейцами, мы все остановим — и поставки оружия, и разведданные». Он добавляет, что в первый день визита американских представителей их риторика была «очень жесткой», но потом она «немного смягчилась».

По данным «РБК-Украина», американские военные приехали в Киев с оценкой, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. «Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область», — говорит один из источников.

Черновик нового мирного плана, подготовленного, по информации издания Axios, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым, изначально состоял из 28 пунктов. Один из них предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек с нынешних 800–850 тысяч, другой — что Запорожская АЭС будет находиться под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной.

Обсуждению мирного плана всеми сторонами, включая Европу, были посвящены выходные 22–23 ноября. В частности, в Женеве прошла встреча украинской и американской делегаций, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал «возможно, самой продуктивной во всем этом процессе». По итогам переговоров стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ по миру», сообщили в офисе президента Украины. В Белом доме добавили, что новая версия мирного плана включает «усиленные гарантии безопасности», а украинская делегация заявила, что она «отражает их национальные интересы».