экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане снизилось производство газа и бензина
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан за десять месяцев 2025 года сократил добычу природного газа до 35,5 миллиарда кубометров и выпуск бензина до 974,7 тысячи тонн, следует из данных Национального статистического комитета. 

По данным ведомства, за десять месяцев предприятия страны произвели промышленной продукции на 865,8 триллиона сумов — на 6,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 

В январе–октябре в Узбекистане добыто 35,5 миллиарда кубометров природного газа. Это на 3,5 миллиарда кубометров меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 1,8 миллиарда кубометров меньше по сравнению с прошлым годом. 

Производство автомобильного бензина составило 974,7 тысячи тонн. Показатель снизился на 131,5 тысячи тонн по сравнению с 2023 годом и на 118,7 тысячи тонн относительно десяти месяцев 2024 года. 

Добыча нефти уменьшилась с 602 тысячи тонн (январь–октябрь 2024 года) до 547,3 тысячи тонн. Снижение — 54,7 тысячи тонн. 

В то же время увеличились объемы производства дизельного топлива — 978,1 тысячи тонн против 877,9 тысячи тонн годом ранее. Добыча угля выросла до 6,5 миллиона тонн (6,3 миллиона тонн за тот же период прошлого года). 

Выработка электроэнергии достигла 69,2 миллиарда киловатт-часов, что на 3,8 % больше по сравнению с январем–октябрем 2024 года. 

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в мае резко снизилось производство бензина. В «Узбекнефтегазе» объяснили это модернизацией и ремонтом мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com