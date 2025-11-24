В Узбекистане снизилось производство газа и бензина

CentralAsia (UZ) - Узбекистан за десять месяцев 2025 года сократил добычу природного газа до 35,5 миллиарда кубометров и выпуск бензина до 974,7 тысячи тонн, следует из данных Национального статистического комитета.

По данным ведомства, за десять месяцев предприятия страны произвели промышленной продукции на 865,8 триллиона сумов — на 6,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В январе–октябре в Узбекистане добыто 35,5 миллиарда кубометров природного газа. Это на 3,5 миллиарда кубометров меньше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 1,8 миллиарда кубометров меньше по сравнению с прошлым годом.

Производство автомобильного бензина составило 974,7 тысячи тонн. Показатель снизился на 131,5 тысячи тонн по сравнению с 2023 годом и на 118,7 тысячи тонн относительно десяти месяцев 2024 года.

Добыча нефти уменьшилась с 602 тысячи тонн (январь–октябрь 2024 года) до 547,3 тысячи тонн. Снижение — 54,7 тысячи тонн.

В то же время увеличились объемы производства дизельного топлива — 978,1 тысячи тонн против 877,9 тысячи тонн годом ранее. Добыча угля выросла до 6,5 миллиона тонн (6,3 миллиона тонн за тот же период прошлого года).

Выработка электроэнергии достигла 69,2 миллиарда киловатт-часов, что на 3,8 % больше по сравнению с январем–октябрем 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в мае резко снизилось производство бензина. В «Узбекнефтегазе» объяснили это модернизацией и ремонтом мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода.