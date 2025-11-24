Москве не передавали доработанный на встрече США и Украины в Женеве мирный план, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Москве неизвестен текст мирного плана, который был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве 23 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

«Нет, мы пока не получали никакой информации,— заявил представитель Кремля. — Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали».

Песков при этом призвал опираться на официальную информацию, а не обсуждать утечки в средствах массовой информации.

О подготовленном США плане для урегулирования в Украине стало известно в середине ноября. Он состоит из 28 пунктов и предусматривает целый ряд уступок со стороны Киева, в том числе вывод войск из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ. После переговоров в Женеве Белый дом сообщил, что Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Свою версию документа подготовили Британия, Франция и Германия, в их версии численность украинской армии предлагается сократить до 800 тыс., а не до 600 тыс., как это указано в американском плане.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва получила план США и он может стать основой для переговоров. В Кремле отмечали, что готовы к миру, но с учетом своих интересов.