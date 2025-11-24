экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Москве не передавали доработанный на встрече США и Украины в Женеве мирный план, - Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Москве неизвестен текст мирного плана, который был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве 23 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

«Нет, мы пока не получали никакой информации,— заявил представитель Кремля. — Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали».

Песков при этом призвал опираться на официальную информацию, а не обсуждать утечки в средствах массовой информации.

О подготовленном США плане для урегулирования в Украине стало известно в середине ноября. Он состоит из 28 пунктов и предусматривает целый ряд уступок со стороны Киева, в том числе вывод войск из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ. После переговоров в Женеве Белый дом сообщил, что Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Свою версию документа подготовили Британия, Франция и Германия, в их версии численность украинской армии предлагается сократить до 800 тыс., а не до 600 тыс., как это указано в американском плане.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва получила план США и он может стать основой для переговоров. В Кремле отмечали, что готовы к миру, но с учетом своих интересов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com