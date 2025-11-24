Узбекистан опроверг информацию о взаимном признании вузовских дипломов странами ЦА

CentralAsia (UZ) - Агентство по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана опровергло ранее распространенную информацию о том, что страны Центральной Азии (ЦА) подписали соглашение о взаимном признании вузовских дипломов на территории друг друга. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники агентства подчеркнули, что сведения о взаимном прямом признании дипломов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в Узбекистане не соответствуют действительности, и на сегодняшний день такого международного соглашения нет.

Чиновники добавляют, что в государствах региона признание дипломов, выданных за рубежом, осуществляется на основе требований, установленных национальным законодательством каждой отдельной республики.

В частности, в Узбекистане процесс регулируется законом «Об образовании» и положениями постановления правительства «О порядке признания документов об образовании, полученных в иностранных государствах», изданного 24 июля 2019 года.

«Данное положение устанавливает категории документов об образовании, выданных иностранными государствами, которые напрямую признаются на территории Узбекистана», — говорится в сообщении Агентства по оценке знаний и квалификаций.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ распространилась информация, что Кабинет министров Казахстана одобрил межправительственное соглашение о признании дипломов, выданных в странах Центральной Азии, на территории друг друга.

В постановлении казахстанского правительства отмечалось, что все стороны соглашения признают документы об окончании высших учебных заведений, имеющих аккредитацию в какой-либо из указанных пяти республик ЦА и осуществляющих деятельность на законных основаниях.

Правда, указывался нюанс. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан согласились учитывать дипломы любых вузов. Но Казахстан в то же время признает только документы, выданные учебными заведениями из топ-1000 престижных мировых рейтингов.

Вскоре после публикации власти Кыргызстана заявили, что соглашение о признании дипломов рассматривается, но документ еще не прошел все внутригосударственные процедуры согласования.