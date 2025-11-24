В Казахстан прибыл президент Туркменистана
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения