В Казахстан прибыл президент Туркменистана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщили в пресс-службе Акорды.

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

