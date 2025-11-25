21-летний украинец завоевал Кубок Императора победив монгольского йокодзуну и заслужил звание озэки

Сэкивакэ Аонисики завоевал Кубок Императора и заслужил звание озэки.

21-летний украинский рикиси первенствовал на Кюсю басё, сокрушив йокодзуна Хосёрю (Бямбасурэн Сугаррагчаа) в суперфинальном поединке.

Кэттэй-сэн был назначен после того, как Аонисики взял верх над озэки Котодзакура сногсшибательный утимусо.

179-килограммовый Котодзакура захватил 140-килограммового Данило Явгусішина за пояс левой кистью поверх правой руки, но Аонисики продолжал держаться в низкой стойке и, выждав момент, подбил соперника левой рукой под правое колено.

В суперфинальном поединке, после обмена цуппари, Хосёрю отступил к соломенной окантовке и подставил Аонисики спину.

Комитет судей уже рекомендовал присвоить Аонисики звание озэки. Эту рекомендацию утвердил возглавляющий Японскую Ассоциацию сумо ояката Хаккаку. Формальное решение будет принято 26-го ноября на заседании Совета директоров.

Аонисики Арата, настоящее имя — Данило Явгусішин — украинский профессиональный борец сумо из Винницы. Он родился 23 марта 2004 года, Винница, Украина.

Второй представитель Украины в высшем дивизионе профессионального сумо макуути после Сиси Масару. Первый украинец, выигравший Кубок императора (ноябрь 2025 года). Начал профессиональную карьеру в сумо в сентябре 2023 года в возрасте 19 лет. Высший ранг — сэкивакэ.

Данило начал заниматься борьбой сумо в возрасте 7 лет и занял третье место на Чемпионате мира по сумо среди юниоров 2019 года. В том же году выиграл Чемпионат Европы по сумо в весовой категории до 92 кг. В 2021 году стал трехкратным чемпионом Украины по сумо — в весовой категории до 100 кг, в открытом весе и в командном первенстве. Данило покинул Украину после российского вторжения в феврале 2022 года и сначала пробовал найти политическое убежище в Германии, а затем отправился в Японию, где у него были связи благодаря его участию в юниорском Чемпионате мира по сумо. Его пригласил и принял Арата Яманака, капитан клуба сумо Университета Кансай. Семья Яманака поселила Данило в квартире в Кобе, Явгусишин впоследствии назвал семью Арата Яманака своей «японской семьей».

Несмотря на то, что он не был студентом, он тренировался в клубе Университета Кансай, при этом, уже в тот период неоднократно замечалось, что Данило по своему уровню превосходит многих других сумоистов университета. Так, например, он несколько раз выиграл у будущего сумоиста из хэя Миягино — Сэйхакухо. Благодаря своим успехам в университетском клубе сумо Данило был представлен Аминисики, главе хэя Адзигава. Первоначально Аминисики не хотел брать иностранного борца, но в итоге принял его в состав своей школы.

Сикона (борцовский псевдоним) Аонисики была составлена из кандзи 青 (означает «голубой» и является отсылкой к украинскому флагу) и 安 (означает «спокойствие»). Также сикона Аонисики отсылает к сиконе его тренера — Аминисики. Вторую часть сиконы — Арата — Аонисики взял в честь Арата Яманаки, который приютил Данило после переезда в Японию.

Аонисики дебютировал в профессиональном сумо в сентябре 2023 года в статусе маэдзумо, а на турнире в ноябре 2023 года победил в нижнем дивизионе дзёнокути. Через два месяца выиграл турнир в следующем дивизионе — дзёнидан. К ноябрю 2024 года достиг дивизиона дзюрё, который «прошел» за два турнира, и к марту 2025 года достиг высшего дивизиона макуути, подтвердив статус одного из самых перспективных борцов сумо европейского происхождения. Он стал вторым рикиси из Украины, достигшим этого дивизиона. На первом же своем турнире показал очень хороший результат — в течение 15 турнирных дней одержал 11 побед и был премирован специальным призом за боевой дух (канто-сё), а к следующему турниру повышен с позиции маэгасиры #15 до позиции маэгасиры #9. Турнир в мае 2025 года провел с аналогичным результатом — показал статистику 11-4, получил второй подряд канто-сё и был поставлен на позицию маэгасиры #1.

На турнире в июле 2025 года Аонисики впервые в карьере получил кимбоси («золотую звезду») — приз, который борцы рангга маэгасира получают за победу над ёкодзунами. Аонисики в третий турнирный день одолел ёкодзуну Хосёрю. Тем самым Аонисики установил рекорд по скорости завоевания первой звезды кимбоси — он добился этого за 12 профессиональных турниров. До последнего турнирного дня июльского турнира Аонисики являлся одним из главных претендентов на победу, однако уступил маэгасире Котосёхо, который в итоге и стал победителем. Аонисики в третий раз подряд показал статистику 11-4 и был снова поощрен специальным призом, на этот раз — гино-сё за техническое совершенство.

К сентябрьскому турниру 2025 года Аонисики достиг санъяку — категории верхних рангов в сумо, став первым представителем своей хэя, достигшим этого уровня. Он был назначен комусуби. Аонисики установил рекорд по скорости достижения рангов санъяку (со времени введения современной системы с 6 турнирами в год, то есть, с 1958 года, и за исключением борцов, начавших выступление в статусе цукэдаси) — украинцу понадобилось для этого всего 12 турниров от начала карьеры. На сентябрьском турнире вновь показал «двузначный» результат (11-4, зафиксировал данную статистику в четвертый раз подряд), во второй раз в карьере был премирован гино-сё за техническое совершенство и, таким образом, был отмечен специальным призом на четвертом турнире подряд, а также заслужил повышение в ранг сэкивакэ. В бандзукэ к ноябрьскому турниру 2025 года был поставлен на позицию сэкивакэ востока, установив очередной рекорд, добившись этой позиции всего за 13 турниров.

На ноябрьском турнире 2025 года Аонисики добился победы в макуути и впервые завоевал Кубок императора. После 15 турнирных дней Аонисики имел одинаковую статистику (12-3) с ёкодзуной Хосёрю, которого ранее уже победил в «основное время» турнира. Между Аонисики и Хосёрю был назначен дополнительный финальный поединок кэттэй-сэн, который выиграл украинский борец. Победа принесла Аонисики также два специальных приза — первый в карьере сюкун-сё за выдающееся выступление и третий гино-сё за техническое совершенство. Аонисики повторил рекордную серию ёкодзуны Оносато, который в 2024 году получал специальные призы на протяжении пяти турниров подряд. Победа открыла перед Оносато путь ко второму иерархическому рангу — рангу одзэки. До турнира вопрос повышения Аонисики являлся спорным — он имел в своем активе достаточное количество побед, чтобы рассматриваться в качестве одзэки-тори (традиционно считается, что для повышения до одзэки претендент должен набрать 33 победы на трех последовательных турнирах), однако выступал лишь один турнир в рангах санъяку, в то время как для повышения до одзэки крайне редко рассматривают результаты, достигнутые борцов на позиции маэгасиры. Однако 22 ноября 2025 года, за день до окончания басё, Такадагава-ояката, глава Судейской коллегии Японской ассоциации сумо, объявил о том, что судьи (именно они официально начинают процесс повышения борцов) соберутся для рассмотрения кандидатуры Аонисики на повышение, а после окончания басё решение судей обрело официальную форму — Японской ассоциации сумо было рекомендовано присвоить Аонисики второе иерархическое звание. Ожидается, что повышение борца будет официально утверждено 26 ноября.

