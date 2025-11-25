На сегодняшний день Монголия экспортировала в Узбекистан более 57.9 тыс. овец

Главное ветеринарное управление, исполнительное агентство правительства Монголии, подписало соглашение с Республикой Узбекистан о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства, включая ветеринарию, и увеличении возможностей для расширения торговли.

В рамках данной работы Ветеринарным отделом аймака Төв с 1 сентября 2025 года проводятся проверки, осмотры, карантинные режимы, выборочные проверки, а также организуются дезинфекционно-стерилизационные работы при экспорте овец в племенных целях.

На сегодняшний день экспортировано 57 932 овцы породы «Баяд», с четырех лицензированных предприятий, а туши 56 животных, павших при транспортировке, уничтожены.

Животных завезли для дальнейшего разведения в Навоийскую и Бухарскую области Узбекистана. По данным комитета, до конца года планируется завезти 100 тысяч овец: 60 рейсов монгольской авиакомпании MIAT доставили к концу октября 50 тыс. голов, а в ноябре и декабре — еще 50 тыс.

После визита президента Узбекистана в Монголию в июне эту страну также посетил председатель Госкомветеринарного комитета Бахром Норкобилов. В ходе переговоров стороны договорились о снижении экспортной пошлины на овец и коз с 18 до 7 долларов США.

Согласно предварительным результатам переписи домашнего скота, поголовье скота в Монголии на конец 2024 года составило 57.6 млн, что на 7 млн голов или на 10.9 процента меньше, чем в предыдущем году.

Результаты переписи показали, что поголовье скота, за исключением верблюдов, сократилось. В частности, общая поголовье лошадей составило 4.7 млн ​​голов, коров – 5.1 млн голов, овец – 24.5 млн голов, коз – 22.9 млн голов, а поголовье верблюдов, напротив, составило 480 600 голов, увеличившись на 1.4%.

Ещё один важный аспект между станами — внедрение программ повышения квалификации, научных исследований и академической мобильности для монгольских специалистов в Узбекистане. В частности, 50 студентов из Узбекистана будут проходить обучение в Монголии, а 10 монгольских профессоров — практику в Самарканде.

