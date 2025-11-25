Благодаря Польше жители Завхана спустя 35 лет получили новую станцию очистки сточных вод

CentralAsia (MNG) -

В аймаке Завхан теперь имеются очистные сооружения мощностью 3000 м³ сточных вод в сутки

Новая очистная станция представляет собой биологическое очистное сооружение, которое перерабатывает ил в удобрения и очищает сточные воды более чем на 90 процентов, а ее мощность увеличена втрое.

Церемония закладки первого камня строительства очистных сооружений в Улиастае состоялась 21 сентября 2022 года в рамках условного кредитного соглашения между Правительством Монголии и Правительством Республики Польша.

На тот момент построенные в 1980 году очистные сооружения уже не справлялись с нагрузкой, что создавало серьезные проблемы для здоровья и условий жизни граждан.

С вводом в эксплуатацию новых очистных сооружений мощность очистных сооружений города Улиастай увеличится втрое, что создаст для населения лучшие условия для комфортного проживания в здоровой окружающей среде.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения